Nacional 'calienta' el clásico ante Millonarios: polémica publicación

Las emociones de la Liga BetPlay no se detienen y, a falta de una jornada, ya se conoció el primer finalista de esta nueva edición, el cual es Independiente Medellín, el cual se encargó de vencer en el marco de la fecha 5 a Deportes Tolima en el Atanasio Girardot y mantener un sólido invicto que lo dejó en la primera casilla del Grupo A con 13 unidades.

Sin embargo, el equipo de Alejandro Restrepo, todavía no conoce a su rival para esta final del torneo local y todo podría depender de los resultados que se den en la quinta fecha en donde se medirán Independiente Santa Fe frente a Once Caldas en el Estadio El Campín y Millonarios vs Atlético Nacional, un nuevo clásico que se jugará en el Atanasio Girardot, el cual ya se empieza a 'calentar' desde horas antes por parte del 'verde paisa' con polémica publicación.

Nacional va por todo en el duelo ante Millonarios y ya le mete presión

Atlético Nacional tendrá la oportunidad de auspiciar como local en la fecha 5 de los cuadrangulares ante Millonarios, aunque presenta una desventaja significativa con la ausencia de cinco futbolistas a causa de lesión, en donde los que más preocupan son Edwin Cardona, Matheus Uribe y Andrés Felipe Román.

Sin embargo, la escuadra de Javier Gandolfi también recuperó jugadores clave que estaban con la Selección Colombia, lo que le da más confianza a los hinchas 'verdolagas' y que creció cada vez más luego de un recuerdo que publicó el equipo por medio de sus redes sociales, en donde se ve un sólido Atlético Nacional que lo derrotó con un marcador de 5-0, en el Atanasio Girardot, durante la temporada 2014.