Nacional cambiaría de estadio para el cierre de la Liga BetPlay: dos opciones

Este miércoles 5 de noviembre se llevó a cabo en el mismísimo Estadio Atanasio Girardot el anuncio de las obras por parte del alcalde Federico Gutiérrez que aseveró que Medellín se merece tener un recinto deportivo de lujo y que tendrá un aumento grande en cuanto a la capacidad de espectadores.

Por ahora, el estadio más importante de Antioquia y cuna del balompié colombiano cuenta con un total de 44,200 espectadores y la idea es que pase a tener 60,000. También tendrá cubierta completa para todas las tribunas. Sin embargo, en medio de los anuncios de la obra, apareció un problema que no se esperaba.

J Balvin tendrá concierto el 28 y 29 de noviembre y pidió por diez días el Estadio Atanasio Girardot, algo que complica a Atlético Nacional y al Deportivo Independiente Medellín en el cierre de la Liga BetPlay y en la Copa, dado que están cerca de clasificar para la final.

Bajo ese panorama, en el programa de La FM Más Fútbol Francisco ‘Pacho’ Vélez dio a conocer que los dos cuadros antioqueños se quedarán sin estadio para el cierre de la Liga BetPlay, justo cuando se estarán jugando los cuadrangulares semifinales y cuando buscarán clasificar a la final.

HAY DOS OPCIONES PARA NACIONAL Y MEDELLÍN

Francisco Vélez afirmó que este tema pone en problemas a los abonados e hinchas que esperaban estar en las fases finales. Con ese inesperado concierto, sumado a otro evento que está programado para los primeros días de diciembre, el periodista confirmó que Atlético Nacional ya se está moviendo para conseguir estadio para estas últimas fases.

‘Pacho’ Vélez sentenció que, “Atlético Nacional ya hizo formalmente solicitud por dos estadios que son el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira y el Estadio Palogrande de Manizales. Es decir, la gente de Nacional sabe lo que viene. Es más, en el momento del cierre del estadio Atanasio Girardot para la remodelación, también contemplan esas ciudades, de acuerdo con lo que me contaron en DIMAYOR”.

Esta elección de estadio tendría que darse para las fases finales y Medellín también tendrá que ir a buscar una sede alterna por estos conciertos inesperados en el Atanasio Girardot. Por ahora el cuadro ‘Poderoso’ no ha tomado medidas ante esta situación, mientras que Nacional irá para Pereira o Manizales.

Los conciertos podrían afectar la continuidad de los partidos en Medellín de Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín que son dos clubes que están en la pelea por sellar la clasificación para la final del semestre y para la Copa BetPlay.