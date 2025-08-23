Nacional confirmó convocados y 3 lesionados para visitar a América

En las últimas horas, Atlético Nacional dio a conocer la lista de jugadores convocados por el director técnico Javier Gandolfi, entre los que se destaca la presencia del delantero uruguayo Facundo Batista, que se perdió la serie contra Sao Paulo por sufrir una lesión en la nariz.

Por otro lado, también fue incluido en el listado Marino Hinestroza, a pesar de algunos rumores de una supuesta lesión.

Nacional reporte lesionados

Antes de emprender viaje a Cali, el cuerpo médico de Atlético Nacional reportó tres jugadores lesionados.

César Haydar tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho y estará por fuera de las canchas por lo menos 15 semanas.

El atacante Dairon Asprilla volverá a trabajos el lunes y el argentino Juan Bauzá presentó una fatiga muscular.