Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 15:08
Nacional confirmó convocados y 3 lesionados para visitar a América
Nacional visitará a América en la fecha 8 de la Liga BetPlay.
Atlético Nacional quiere olvidarse de la eliminación de la Copa Conmebol Libertadores y enfocarse en la Liga Betplay para escalar posiciones en la tabla y consolidarse dentro del grupo de los ocho.
Este domingo 24 de agosto, el equipo 'verdolaga' deberá afrontar un duro desafío, ya que visitará en el estadio Pascual Guerreo a América de Cali en uno de los partidos más atractivos de la fecha 8.
En las últimas horas, Atlético Nacional dio a conocer la lista de jugadores convocados por el director técnico Javier Gandolfi, entre los que se destaca la presencia del delantero uruguayo Facundo Batista, que se perdió la serie contra Sao Paulo por sufrir una lesión en la nariz.
Por otro lado, también fue incluido en el listado Marino Hinestroza, a pesar de algunos rumores de una supuesta lesión.
Nacional reporte lesionados
Antes de emprender viaje a Cali, el cuerpo médico de Atlético Nacional reportó tres jugadores lesionados.
César Haydar tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho y estará por fuera de las canchas por lo menos 15 semanas.
El atacante Dairon Asprilla volverá a trabajos el lunes y el argentino Juan Bauzá presentó una fatiga muscular.
Convocados en Nacional Vs América
Porteros
David Ospina y Luis Marquínez
Defensas
William Tesillo, Simón García, Juan José Arias, Andrés Salazar, Andrés Román, Camilo Cándido, Joan Castro,
Mediocampistas:
Elkin Rivero, Luis Landázuri, Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Billy Arce, Edwin Cardona.
Delanteros
Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Facundo Batista
Fuente
Antena 2