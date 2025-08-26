Nacional confirmó la lesión y tiempo de incapacidad de Matheus Uribe

Atlético Nacional pasa por un difícil momento en el segundo semestre de 2025, después de haber quedado eliminado de la Copa Conmebol Libertadores al caer en la ronda de octavos de final ante Sao Paulo. En la Liga BetPlay, el equipo 'verdolaga' registra dos fechas sin victoria en las que ha empatado con Fortaleza y con América de Cali.

Otra mala noticia que se confirmó en el cuadro antioqueño tiene que ver con las bajas que ha sufrido el director técnico Javier Gandolfi por lesión.