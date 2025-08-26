Cargando contenido

Matheus Uribe deja preocupante imagen tras duelo entre Nacional y América
Liga Betplay
Mar, 26/08/2025 - 16:31

Nacional confirmó la lesión y tiempo de incapacidad de Matheus Uribe

El equipo 'verdolaga' dio a conocer un nuevo parte médico de su plantel.

Atlético Nacional pasa por un difícil momento en el segundo semestre de 2025, después de haber quedado eliminado de la Copa Conmebol Libertadores al caer en la ronda de octavos de final ante Sao Paulo. En la Liga BetPlay, el equipo 'verdolaga' registra dos fechas sin victoria en las que ha empatado con Fortaleza y con América de Cali.

Otra mala noticia que se confirmó en el cuadro antioqueño tiene que ver con las bajas que ha sufrido el director técnico Javier Gandolfi por lesión.

Nacional confirmó lesión e incapacidad de Matheus Uribe

Este martes 26 de agosto, Atlético Nacional dio a conocer un nuevo parte médico en el que confirmó la lesión que sufrió el mediocampista Matheus Uribe el pasado domingo 24 de agosto en el empate con América de Cali por la fecha 8 de la Liga BetPlay.

Uribe, luego de un estudio inicial, registró un esguince de tobillo derecho. El cuerpo médico del cuadro 'verdolaga' determinará el tiempo de baja dependiendo de algunos análisis más especializados.

Por otro lado, Atlético Nacional reiteró que el defensa central César Haydar será baja por 15 semanas al sufrir una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

Inicialmente, Matheus Uribe no estará disponible para la serie de ida y vuelta por los octavos de final de la Copa BetPlay frente a Deportes Quindío. 

El mediocampista también se perdería los encuentros contra Envigado y Deportivo Independiente Medellín por las fechas 9 y 10 de la Liga BetPlay.

