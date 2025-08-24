Nacional confirmó lo peor: pierde figura por el resto de la temporada

Atlético Nacional no pasa por su mejor momento deportivo en el inicio del segundo semestre de la temporada 2025, ya que a nivel nacional e internacional sus resultados han sido bastante irregulares, al punto en el que ya quedaron eliminados de la Copa Libertadores.

Sao Paulo les dio un duro golpe en los octavos de final de la 'Gloria Eterna' al eliminarlos en la instancia de los octavos de final y a nivel local recibirían otro para la Liga BetPlay, ya que podrían llegar a perder a un jugador por el resto de la temporada debido a una delicada lesión. Se trata del defensor de 24 años, César Haydar, de quien se dio un parte médico muy desalentador.

Nacional no podría contar con César Haydar por 15 semanas

Nacional regresó a Colombia desde Brasil con las manos vacías y frustración tras la eliminación de la Copa Libertadores, pero enfocados en recuperarse en los torneos locales, en donde siguen con vida en la Liga BetPlay y los octavos de final de la Copa BetPlay.

Sin embargo, estas dos competencias se verían afectadas por una baja sensible que recién llegó este semestre, pero que se podría llegar a perder el resto de la temporada debido a una delicada lesión. César Haydar es el protagonista de este nuevo golpe que recibió el 'verde paisa' y Javier Gandolfi, ya que será una baja sensible por el resto de la temporada.