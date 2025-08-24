Actualizado:
Dom, 24/08/2025 - 21:38
Nacional confirmó lo peor: pierde figura por el resto de la temporada
Atlético Nacional confirmó desalentador parte médico de una de sus figuras que no volvería a jugar el resto de la temporada.
Atlético Nacional no pasa por su mejor momento deportivo en el inicio del segundo semestre de la temporada 2025, ya que a nivel nacional e internacional sus resultados han sido bastante irregulares, al punto en el que ya quedaron eliminados de la Copa Libertadores.
Sao Paulo les dio un duro golpe en los octavos de final de la 'Gloria Eterna' al eliminarlos en la instancia de los octavos de final y a nivel local recibirían otro para la Liga BetPlay, ya que podrían llegar a perder a un jugador por el resto de la temporada debido a una delicada lesión. Se trata del defensor de 24 años, César Haydar, de quien se dio un parte médico muy desalentador.
Le puede interesar: Nacional recibe rechazo de campeón del Mundial con Argentina: cambio de planes
Nacional no podría contar con César Haydar por 15 semanas
Nacional regresó a Colombia desde Brasil con las manos vacías y frustración tras la eliminación de la Copa Libertadores, pero enfocados en recuperarse en los torneos locales, en donde siguen con vida en la Liga BetPlay y los octavos de final de la Copa BetPlay.
Sin embargo, estas dos competencias se verían afectadas por una baja sensible que recién llegó este semestre, pero que se podría llegar a perder el resto de la temporada debido a una delicada lesión. César Haydar es el protagonista de este nuevo golpe que recibió el 'verde paisa' y Javier Gandolfi, ya que será una baja sensible por el resto de la temporada.
El cuadro 'verdolaga' confirmó en sus redes sociales, justo antes del duelo ante América de Cali, los jugadores que se encuentran en su departamento médico, en donde destaca el nombre de Dairon Asprilla todavía, de Juan Bauzá y, finalmente, César Haydar, quien tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que lo dejaría afuera de los terrenos de juego alrededor de 15 semanas.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/FCcr6c6Tpj— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 23, 2025
En otras noticias: Los errores de Nacional en Libertadores
Lea también: Nacional prepara salida de goleador tras eliminación en Libertadores: hay ofertas
¿Cómo le ha ido a César Haydar con Atlético Nacional?
El defensor de 24 años arribó al cuadro 'verdolaga' en la presente temporada desde el fútbol de Japón y se convirtió en una pieza importante para Javier Gandolfi, llegando a sumar cinco partidos y más de 300 minutos dentro del terreno de juego.
Fuente
Antena 2