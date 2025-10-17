Cargando contenido

Atlético Nacional - Liga Betplay 2025-II
Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 12:31

Nacional confirmó novedades para visitar a Pasto en la Liga BetPlay

El equipo 'verdolaga' quiere asegurar la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Atlético Nacional quiere asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y tendrá una gran oportunidad de llegar a 30 puntos en la fecha 16 cuando visite a Deportivo Pasto este sábado 18 de octubre.

El equipo antioqueño afrontará el compromiso con algunas novedades en su nómina, teniendo en cuenta que el director técnico Diego Arias dejó por fuera de la lista de viajeros al guardameta David Ospina y al mediocampista Edwin Cardona.

Tampoco estará disponible el delantero Alfredo Morelos, quien debe cumplir con dos semanas de sanción por simular una infracción en el duelo contra Boyacá Chicó de la jornada 14.

A pesar de las bajas, Atlético Nacional presentará un equipo competitivo, con el cual podría sacar los puntos necesarios para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares.

Se destaca la presencia de Marlos Moreno, Marino Hinestroza y Andrés Sarmiento, que surgen como grandes opciones en el ataque,. 

Por otro lado, en el centro de la cancha estarán Jorman Campuzano y Matheus Uribe como hombres de experiencia.

Convocatoria de Nacional para visitar a Pasto

Harlen Castillo y Luis Marquínez

William Tesillo, Royer Alejandro Caicedo, Fabio Martínez, Andrés Román, Cristian Uribe, Andrés Salazar, Joan Castro, Camilo Cándido, Kilian Toscano, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Rengifo, Juan Bauza, Andy Batioja, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla y Facundo Batista

