Nacional confirmó novedades para visitar a Pasto en la Liga BetPlay

Atlético Nacional quiere asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y tendrá una gran oportunidad de llegar a 30 puntos en la fecha 16 cuando visite a Deportivo Pasto este sábado 18 de octubre.

El equipo antioqueño afrontará el compromiso con algunas novedades en su nómina, teniendo en cuenta que el director técnico Diego Arias dejó por fuera de la lista de viajeros al guardameta David Ospina y al mediocampista Edwin Cardona.

Tampoco estará disponible el delantero Alfredo Morelos, quien debe cumplir con dos semanas de sanción por simular una infracción en el duelo contra Boyacá Chicó de la jornada 14.