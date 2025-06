Nacional confirmó sus jugadores lesionados: ¿qué pasó con Edwin Cardona?

Edwin Cardona y Matheus Uribe no jugarán en Bogotá

De manera sorpresiva, el volante ofensivo no hace parte de la convocatoria pese a estar recuperado de la molestia que presentaba en su rodilla derecha, sin embargo, según cuenta el periodista Juan David Londoño, Cardona no está al 100 % físicamente y por eso el técnico Gandolfi prefiere no llevarlo.

Cabe recordar que Nacional ya presentaba bajas importantes por llamado a selección, donde aparecen nombres como David Ospina, Marino Hinestroza y Andrés Felipe Román, ausencias a las que se les suma Cardona y también Matheus Uribe, que tampoco entró en la convocatoria por lo que se cree un reacondicionamiento físico necesario tras una molestia que presentó días anteriores, un caso similar al de Edwin.