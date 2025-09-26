Nacional contra las cuerdas: Este fue el último técnico en ganarle a Millonarios en Medellín

8 entrenadores no pudieron ganar

Los partidos entre Millonarios y Nacional siempre han sido encuentros muy atractivos y llamativos para las hinchadas, una rivalidad que se ha mantenido por los años y que enfrenta a los que seguramente sean los dos equipos más grandes del país históricamente. Si bien en Bogotá el equipo verde ha logrado un par de victorias en los últimos años la situación cambia cuando es en el Atanasio, en donde desde 2017-2 que Nacional no se queda con los tres puntos contra los embajadores, en ese momento el técnico seguía siendo el español Juan Manuel Lillo quien también tuvo paso por el equipo azul.

En este proceso han pasado 8 técnicos distintos y ninguno ha logrado vencer a Millonarios de local, Miguel Almirón en 2018 perdió una vez, Osorio en 2019 tampoco pudo ganar, Alejandro Restrepo en 2021 no lo logró, Hernán Dario Herrera tuvo dos oportunidades igual que Autuori y Bodmer y ninguno consiguió el triunfo, Juarez y Gandolfi con un partido cada uno tampoco pudieron hacerse con la victoria.

Ahora con entrenador interino mientras se resuelve la situación Nacional buscará volver a vencer a Millonarios en casa después de 8 años.