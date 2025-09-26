Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 17:44
Nacional contra las cuerdas: Este fue el último técnico en ganarle a Millonarios en Medellín
Nacional recibe a Millonarios en la fecha 13 de la liga Betplay y busca romper una larga racha.
Atlético Nacional que vive un momento complicado se prepara para recibir a Millonarios por la fecha 13 de la liga Betplay, en un duelo que cautiva la atención de todo el país el verde paisa buscará redimirse con su hinchada en un duelo en el que hace mucho no grita victoria en la ciudad de Medellín.
Millonarios le ha tomado el pulso y acumula ya varios años sin conocer la derrota en el Atanasio Girardot.
8 entrenadores no pudieron ganar
Los partidos entre Millonarios y Nacional siempre han sido encuentros muy atractivos y llamativos para las hinchadas, una rivalidad que se ha mantenido por los años y que enfrenta a los que seguramente sean los dos equipos más grandes del país históricamente. Si bien en Bogotá el equipo verde ha logrado un par de victorias en los últimos años la situación cambia cuando es en el Atanasio, en donde desde 2017-2 que Nacional no se queda con los tres puntos contra los embajadores, en ese momento el técnico seguía siendo el español Juan Manuel Lillo quien también tuvo paso por el equipo azul.
En este proceso han pasado 8 técnicos distintos y ninguno ha logrado vencer a Millonarios de local, Miguel Almirón en 2018 perdió una vez, Osorio en 2019 tampoco pudo ganar, Alejandro Restrepo en 2021 no lo logró, Hernán Dario Herrera tuvo dos oportunidades igual que Autuori y Bodmer y ninguno consiguió el triunfo, Juarez y Gandolfi con un partido cada uno tampoco pudieron hacerse con la victoria.
Ahora con entrenador interino mientras se resuelve la situación Nacional buscará volver a vencer a Millonarios en casa después de 8 años.
Cuándo juegan Millonarios y Nacional
El súper clásico del futbol colombiano se jugará el sábado 27 de septiembre en el Atanasio Girardot a partir de las 8:30p.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Win Play y Win Sports+.
Fuente
Antena 2