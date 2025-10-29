Nacional deja afuera a dos de sus figuras para el duelo ante Llaneros

Atlético Nacional se alista para lo que será el partido de la fecha 18 en la presente Liga BetPlay, duelo ante Llaneros que se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio mañana jueves 30 de octubre a partir de las 8:20 de la noche.

El equipo dirigido por el técnico Diego Arias viene de golear por 5-2 a Independiente Medellín y quiere seguir por la senda de la victoria en el compromiso ante el equipo de la ‘Media Colombia’, que recordemos sigue con opciones de entrar en el grupo de los ocho primeros de la tabla y acceder a los cuadrangulares.

