Nacional deja afuera a dos de sus figuras para el duelo ante Llaneros
El equipo 'verdolaga' buscará el triunfo en la ciudad de Villavicencio.
Atlético Nacional se alista para lo que será el partido de la fecha 18 en la presente Liga BetPlay, duelo ante Llaneros que se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio mañana jueves 30 de octubre a partir de las 8:20 de la noche.
El equipo dirigido por el técnico Diego Arias viene de golear por 5-2 a Independiente Medellín y quiere seguir por la senda de la victoria en el compromiso ante el equipo de la ‘Media Colombia’, que recordemos sigue con opciones de entrar en el grupo de los ocho primeros de la tabla y acceder a los cuadrangulares.
Diego Arias no convoca a dos de sus figuras para el duelo ante Llaneros
El equipo verde de Antioquia, que se ubica de momento en la segunda posición del torneo con 31 puntos, no solo le interesa el triunfo en Villavicencio para ser uno de los dos primeros de la tabla y así ganar la ventaja deportiva en los cuadrangulares, sino también debe sumar puntos pensando en la Reclasificación y su objetivo de tener cupo en la próxima Copa Libertadores.
El técnico Diego Arias sabe de la importancia de este compromiso, sin embargo, el entrenador ha decidido dejar fuera de la convocatoria a dos de sus grandes referentes, se trata de Matheus Uribe y el lateral Andrés Felipe Román, que al parecer no viajan para darles descanso, sabiendo que también tiene partido este fin de semana.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Llaneros 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/BNcdUo5KO8— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 29, 2025
Llaneros pelea por entrar a los cuadrangulares
El equipo de la ‘Media Colombia’ tiene actualmente 25 puntos y se ubica en la novena posición de la tabla en la presente Liga BetPlay, conjunto que tiene grandes chances de avanzar a los cuadrangulares en estas últimas tres fechas que restan del campeonato, un objetivo que podría perjudicar los intereses de equipos grandes del país como Millonarios y América de Cali, que necesitan de una derrota de Llaneros para ampliar sus posibilidades de entrar al grupo de los ocho.
Así las cosas, este partido despierta una gran atención en el conjunto de los ‘Diablos Rojos’ y también en el cuadro ‘embajador’, incluso, algunos hinchas ‘verdolagas’ se expresaron en redes sociales sugiriendo que Nacional debería jugar con un equipo sub-20 para no desgastar loa nómina y de paso que Llaneros no tenga un resultado negativo y así pueda perjudicar a Millonarios y América en su objetivo de entrar a los cuadrangulares.
