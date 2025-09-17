Nacional descartó técnico con experiencia en Europa; otras dos opciones toman fuerza

Las directivas de Atlético Nacional están en la tarea de buscar un nuevo entrenador luego de la salida de Javier Gandolfi, técnico que, por los malos resultados obtenidos en los últimos partidos, la eliminación en los octavos de Copa Libertadores y el grave error de alineación indebida en la derrota contra el Atlético Bucaramanga, presentó un divorcio con un sector grande de la hinchada que le costó su puesto.

El equipo verde de Antioquia se puso entonces en la búsqueda de un nuevo entrenador que asuma lo más pronto posible, teniendo en cuenta que Atlético Nacional está en la pelea por entrar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay y también jugará una de las llaves de cuartos de final de la Copa BetPlay.

