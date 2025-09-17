Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 14:55
Nacional descartó técnico con experiencia en Europa; otras dos opciones toman fuerza
El conjunto antioqueño busca el reemplazo de Javier Gandolfi.
Las directivas de Atlético Nacional están en la tarea de buscar un nuevo entrenador luego de la salida de Javier Gandolfi, técnico que, por los malos resultados obtenidos en los últimos partidos, la eliminación en los octavos de Copa Libertadores y el grave error de alineación indebida en la derrota contra el Atlético Bucaramanga, presentó un divorcio con un sector grande de la hinchada que le costó su puesto.
El equipo verde de Antioquia se puso entonces en la búsqueda de un nuevo entrenador que asuma lo más pronto posible, teniendo en cuenta que Atlético Nacional está en la pelea por entrar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay y también jugará una de las llaves de cuartos de final de la Copa BetPlay.
Técnico con experiencia en Europa quedó descartado en Nacional
Muchos fueron los nombres que han sonado para llegar al banquillo del equipo ‘verdolaga’, unos extranjeros y otros nacidos en Colombia, incluso, algunos de origen europeo, como fue el caso del español Pablo Machín.
El entrenador de 50 años era una de las opciones que manejaban las directivas de Atlético Nacional, sin embargo, según cuenta el periodista Felipe Sierra, las negociaciones no avanzarán más y el técnico español ha quedado descartada, estratega que cuenta con experiencia dirigiendo a clubes como Girona, Sevilla, Espanyol, Alavés y Elche.
🚨 Pablo Machín era una de las opciones que tenía #AtléticoNacional, pero no avanzará más. Dentro de las opciones hay un entrenador argentino y un uruguayo (Vicente Sánchez) que tomó fuerza anoche 🟢⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) September 17, 2025
👀 Intensifican negociaciones y espera concretar próximamente
🤝🏼 @juandl84 pic.twitter.com/clTLUJiMIp
Otras opciones toman fuerza
La fuente indica que hay un entrenador mexicano que viene tomando fuerza para ser asignado como entrenador de Atlético Nacional, se trata de Vicente Sánchez, estratega de 45 años que recientemente se coronó campeón con Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf del 2025.
Por otro lado, aparece el argentino de 50 años, Pablo Guede, quien sumó 4 títulos con Colo Colo entre 2016 y 2018, además, ganó la Supercopa argentina del 2015 con San Lorenzo, estratega que tuvo su última experiencia dirigiendo en México al Puebla.
PABLO GUEDE (50) es uno de los opcionados para dirigir @nacionaloficial— Mariano Olsen (@olsendeportes) September 17, 2025
El DT argentino fue campeón con @ColoColo (4 títulos entre 2016/2018), ganó la Supercopa argentina 2015 con @SanLorenzo.
Su último equipo fue @ClubPueblaMX pic.twitter.com/QMWDQpeQmZ
