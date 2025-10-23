Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 22:04
Nacional: Dimayor tomó una última decisión con Alfredo Morelos
Inicialmente el delantero había sancionado con dos semanas y una multa superior a los $85M.
Dimayor confirmó este jueves la ratificación de la sanción al delantero Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional, por fingir una falta dentro del área en el partido ante Boyacá Chicó correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025.
El Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol informó, mediante la Resolución 107 emitida el 23 de octubre, que fue negado el recurso de reposición presentado por Atlético Nacional S.A., por lo que se mantiene el castigo impuesto al atacante.
La decisión fue sustentada en el documento oficial, en el que se resuelve no reponer la decisión contenida en el artículo 1º de la Resolución No. 103 de 2025, “por las razones expuestas en la presente providencia”. Además, el texto agrega que, frente a la concesión del recurso de apelación, “se cumple con los criterios establecidos en los artículos 171 y siguientes del CDU”, lo que deja en firme la sanción inicial.
De esta manera, Morelos deberá cumplir una suspensión de dos semanas y pagar una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 85.410.000 pesos. La sanción fue impuesta con base en el literal f) del artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU), que castiga las conductas antideportivas como la simulación para obtener ventaja.
El documento también ratifica que el jugador incurrió en la infracción durante el encuentro disputado en el estadio La Independencia de Tunja, en el que Atlético Nacional enfrentó al Deportivo Boyacá Chicó por la Liga Betplay. Aunque el árbitro no sancionó penal en esa acción, el Comité revisó el video del partido y determinó que hubo una clara intención de engañar al juez.
El futbolista ya cumplió la primera semana de suspensión, por lo que solo le resta una más y deberá además abonar la totalidad de la multa económica antes de poder regresar a la competencia oficial con el club antioqueño.
Alfredo Morelos se pierde Nacional vs Medellín
Con la sanción ratificada, Morelos no podrá estar presente en el clásico paisa del próximo domingo 26 de octubre frente a Independiente Medellín, compromiso que se jugará en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:30 p. m.
La resolución final marca un nuevo precedente en el uso del video como prueba disciplinaria y reabre el debate sobre la simulación en el fútbol colombiano, tema que la Dimayor ha buscado erradicar con sanciones ejemplares como la impuesta al delantero de Nacional.
En la Resolución No. 107, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/BrJbKTTjas#LoDamosTodo pic.twitter.com/FZVj1wHHsw— DIMAYOR (@Dimayor) October 24, 2025
