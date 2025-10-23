Nacional: Dimayor tomó una última decisión con Alfredo Morelos

Dimayor confirmó este jueves la ratificación de la sanción al delantero Alfredo Morelos, jugador de Atlético Nacional, por fingir una falta dentro del área en el partido ante Boyacá Chicó correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025.

Puede leer: Millonarios se hartó y expuso a Néiser Villarreal: decisión tomada

El Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol informó, mediante la Resolución 107 emitida el 23 de octubre, que fue negado el recurso de reposición presentado por Atlético Nacional S.A., por lo que se mantiene el castigo impuesto al atacante.

La decisión fue sustentada en el documento oficial, en el que se resuelve no reponer la decisión contenida en el artículo 1º de la Resolución No. 103 de 2025, “por las razones expuestas en la presente providencia”. Además, el texto agrega que, frente a la concesión del recurso de apelación, “se cumple con los criterios establecidos en los artículos 171 y siguientes del CDU”, lo que deja en firme la sanción inicial.

De esta manera, Morelos deberá cumplir una suspensión de dos semanas y pagar una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a 85.410.000 pesos. La sanción fue impuesta con base en el literal f) del artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU), que castiga las conductas antideportivas como la simulación para obtener ventaja.