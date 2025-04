Nacional "duerme en la cima": Gandolfi habló sobre la superioridad 'verdolaga'

En el marco de la fecha 14 de la Liga BetPlay se vivió una nueva goleada protagonizada por el equipo comandado por Javier Gandolfi, Atlético Nacional, el cual no perdonó a Boyacá Chicó y lo terminó hundiendo más en la tabla de posiciones, mientras que el cuadro 'verdolaga' ahora tiene la oportunidad de descansar en la cima de la tabla de posiciones.

Cada vez falta menos para que termine la fase de "todos contra todos" de la máxima categoría del FPC y junto con ello se comienzan a consolidar los equipos que obtendrán su cupo a la siguiente instancia. Nacional ya se ubica de manera parcial en la primera casilla con 28 unidades y es líder parcial de la competencia, hecho que llenó de orgullo al estratega argentino, Javier Gandolfi, y así se lo hizo sentir a toda la fanaticada y medios de comunicación en medio de la rueda de prensa post partido.

Nacional retomó el camino de la victoria tras la dura caída ante Internacional en la Copa Libertadores y el empate ante Millonarios en el Estadio El Campín. Esta fue una importante victoria para Gandolfi, no solo en cuanto a lo anímico, sino también por lo que significa en cuanto al ascenso en la tabla de posiciones, el cual era el principal objetivo del argentino justo desde antes de que se diera el pitazo inicial.

Gandolfi se pudo marchar del Atanasio Girardot con un nuevo logro durante su mando en Nacional y ya le estaría asegurando un puesto en los cuadrangulares finales del certamen.

Antes del partido, cuando tuve la oportunidad de hablar, decía que no importaba el rival, teníamos que dormir en la cima, por eso debíamos estar lucidos. En algunos pasajes del primer tiempo lo logramos, y tuvimos nuestro premio. En la parte complementaria, a medida que fuimos convirtiendo, se vio una superioridad importante (...) es el estilo que me gusta, que el equipo intente en varias fases del juego, a veces sale y otras no".