Nacional envía tajante advertencia a Junior: "salimos a ganar, no miramos quién"

Luis Marquínez envió contundente mensaje a Junior

El portero de 22 años, Luis Marquínez, también habló de cara a lo que será el duelo ante la escuadra barranquillera, reveló parte de la preparación que llevan a cabo para poder quedarse con los tres puntos de la victoria, pero también se mostró con bastante seguridad con respecto al resultado que se pueda llegar a dar en Medellín.

“Nosotros siempre salimos a ganar, no miramos quién tengamos al frente. A veces el campo de juego no se presta para jugar como nosotros queremos, sin embargo, no es una excusa. Hay que estudiar al rival, contrarrestar, y sacarle provecho a eso”.