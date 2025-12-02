Nacional envió importante solicitud a Dimayor previo al duelo ante Medellín

Pese a la dolorosa derrota 2-1 ante Junior de Barranquilla, el conjunto de Atlético Nacional sigue vivo y con chances matemáticas de avanzar a la final de la Liga BetPlay 2025-II, sin embargo, ya no depende de sí mismo y debe esperar un tropiezo del cuadro ‘tiburón’ en las dos fechas restantes.

El equipo verde de Antioquia sabe que todavía tiene posibilidades de alcanzar la final del torneo, por eso, el duelo ante el Deportivo Independiente Medellín resulta clave en sus aspiraciones por pelear el liderato del grupo.

