"Nacional es un equipo mal armado": Le tiran con todo al verde y a sus jugadores

Este fin de semana se vivió la fecha de los clásicos que dejó varias sorpresas, entre ellas la derrota de Atlético Nacional que finalmente quedó 4-3 a favor de Independiente Medellín, un momento que despertó muchas dudas de lo que está haciendo Hernán Darío Herrera con el equipo.

Después de esto, muchas personalidades del fútbol salieron a hablar sobre lo que hizo al Nacional para haber perdido el partido, entre ellas Jorge Bermúdez, quien en una charla en ESPN fue sensato con su perspectiva sobre el club: "Yo no sé nada de la puerta para adentro de Atlético Nacional, yo solo sé lo que veo, voy a hablar de lo que veo".

"Usted puede contratar 10 técnicos, pero los técnicos no se pueden meter a la cancha. Si uno no tiene jugadores pueden tener 15 técnicos afuera y no van a salir las cosas. ¿Cuánto le costó a ese equipo tener un equilibrio defensivo? hoy es el segundo equipo que más goles recibe, entonces no es de técnicos ni de la hinchada, es de un equipo mal armado" agregó.

Después hablo de lo que fue el compromiso frente al DIM: "Cuando uno arranca a jugar un clásico y le hacen un gol a los tres minutos, todos lo hemos sufrido, pero estos goles que le hacen a Nacional no son casualidades".

"El de Cadavid porque es una pelota quieta, pero pelotazos a la espalda de los defensores, movimientos de defensores que son lógicos, que los enseñan a los 10 años".

Y finalizó explicando lo que realmente estaba mal en los verdolagas: "No existen los respaldos, hay un lateral que juega de central, un central que se siente incómodo jugando con un tipo que no sabe, eso es Nacional hoy".

"Le hicieron cuatro goles, tres son de la defensa y en un clásico eso es demasiada ventaja. Sin embargo, con la ayuda del arbitro tras la expulsión de Ricaurte, por poco Nacional lo empata. El equipo en cancha demuestra todo lo que se está viviendo a nivel institucional" concluyó.

El próximo partido de los dirigido por el 'Arriero' será este domingo 11 de septiembre en condición de visitante frente a Jaguares.