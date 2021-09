Nacional es una máquina: tabla de posiciones de la Liga Betplay

Culminado el partido entre 'verdolagas' y 'petroleros' válido por la octava jornada de la Liga BetPlay, la tabal de posiciones no sufrió grandes cambios, los antioqueños continúan primeros y lejos de Envigado que es su máximo perseguidor. Ahora, los dirigidos por Alejandro Restrepo se preparan para enfrentar a Independiente Santa Fe el próximo miércoles por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Así, y con varios de los equipos 'grandes' del rentado nacional fuera de los primeros ocho, la tabla de posiciones se mueve poco. De momento, la clasificación está así:

1. Atlético Nacional, 22 puntos

2. Envigado, 16

3. Bucaramanga, 14

4. Millonarios, 13

5. Alianza Petrolera, 13

6. Deportes Quindío, 13 puntos

7. Deportes Tolima, 12

8. América de Cali, 11 puntos

9. Jaguares, 11

10. Junior, 10

Ahora, resta esperar por los partidos entre: Águilas vs Pereira, Tolima vs Envigado y Millonarios vs Patriotas, para que quede definida la tabla en lo respectivo a al jornada ocho.

Cabe aclarar que en esta edición del campeonato de primera división, hay 20 fechas en el torneo regular, y los primeros ocho jugarán los cuartos de final en partidos de ida y vuelta.