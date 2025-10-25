Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 12:45
Nacional estaría cerca de confirmar al nuevo DT: René Higuita influye
René Higuita no se guardó nada, agradeció la labor de Arias, pero le dio el voto de confianza a otro DT para Nacional.
La temporada 2025 está a punto de llegar a su fin y uno de los principales protagonistas de este agónico cierre es sin duda alguna Atlético Nacional, no solo porque es uno de los candidatos a quedarse con alguno de los dos títulos que todavía está en disputa, sino porque lo viene haciendo sin un director técnico fijo.
La salida de Javier Gandolfi del cargo como estratega de la escuadra 'verdolaga' sorprendió, pero Diego Arias tomó con carácter esta nueva posición y ha sabido sacar buenos resultados que lo acercan a las instancias finales de la Liga BetPlay y de la Copa BetPlay. Sin embargo, la decisión es que para 2026 haya un DT fijo en el banquillo y recientemente René Higuita dio a conocer que le gustaría ver a Leonel Álvarez.
Higuita quiere a Leonel en el banquillo de Nacional
Nacional está a poco de disputar un nuevo clásico antioqueño ante Independiente Medellín, pero este será un partido poco inusual por la cantidad de bajas que hay en ambas escuadras, en la plantilla de jugadores del DIM y en el banquillo del 'verde paisa'.
Diego Arias asumirá su primer clásico paisa, pero la fe del presidente está puesta sobre él, al igual que la de René Higuita, quien aprovechó para hablar con respecto a su buen presente en el equipo, pero también sobre las especulaciones que hay con respecto a la llegada de Leonel Álvarez, confirmando que lo recibiría con amor y cariño si la mesa directiva logra concretarlo.
"¿A quién no le gusta Leonel?. Ese ya es un tema de la parte directiva, nosotros con el amor y cariño de siempre será bienvenido, claro que si. A Diego Arias le ha ido bastante bien, la parte directiva le dio la confianza entonces está trabajando tranquilo y sacando buenos resultados".
¿Cuándo será el clásico entre Nacional vs Medellín en Liga BetPlay?
El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que se encargue de albergar un nuevo clásico antioqueño entre Atlético Nacional vs Medellín. Este duelo se vivirá en el marco de la fecha 17 el domingo 26 de octubre sobre las 18:30 hora local.
