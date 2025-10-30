Nacional goleó a Llaneros y asaltó el liderato de la Liga Betplay

Atlético Nacional dio una nueva muestra de autoridad al vencer 3-0 a Llaneros este jueves 30 de octubre en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, por la fecha 18 de la Liga Betplay. El encuentro se disputó con presencia de ambas hinchadas y la boletería se agotó desde el día anterior.

El partido tuvo un inicio parejo, pero todo cambió al minuto 31, cuando Jan Carlos Angulo fue expulsado en Llaneros, dejando a su equipo con diez jugadores. Desde ese momento, Nacional impuso condiciones y dominó el compromiso.

El primer gol llegó al minuto 41 por intermedio de Jorman Campuzano, quien convirtió desde el punto penal tras una infracción en el área. El mediocampista ejecutó con precisión y abrió el camino para la victoria verdolaga.

En el segundo tiempo, Nacional amplió la ventaja rápidamente. Juan Manuel Rengifo anotó el 2-0 al minuto 49, luego de una jugada colectiva que desarmó la defensa de Llaneros y terminó con un remate cruzado imposible para el arquero.