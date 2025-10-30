Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 22:18
Nacional goleó a Llaneros y asaltó el liderato de la Liga Betplay
El Verde se impuso este jueves en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio.
Atlético Nacional dio una nueva muestra de autoridad al vencer 3-0 a Llaneros este jueves 30 de octubre en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, por la fecha 18 de la Liga Betplay. El encuentro se disputó con presencia de ambas hinchadas y la boletería se agotó desde el día anterior.
El partido tuvo un inicio parejo, pero todo cambió al minuto 31, cuando Jan Carlos Angulo fue expulsado en Llaneros, dejando a su equipo con diez jugadores. Desde ese momento, Nacional impuso condiciones y dominó el compromiso.
El primer gol llegó al minuto 41 por intermedio de Jorman Campuzano, quien convirtió desde el punto penal tras una infracción en el área. El mediocampista ejecutó con precisión y abrió el camino para la victoria verdolaga.
En el segundo tiempo, Nacional amplió la ventaja rápidamente. Juan Manuel Rengifo anotó el 2-0 al minuto 49, luego de una jugada colectiva que desarmó la defensa de Llaneros y terminó con un remate cruzado imposible para el arquero.
La goleada se cerró al minuto 69, cuando Facundo Batista también marcó de penalti tras una falta sobre Rengifo. El delantero uruguayo, con frialdad, envió el balón al fondo y selló el 3-0 definitivo en Villavicencio. Posteriormente, al 90+3', Camilo Candido se fue expulsado en los antioqueños.
Con este triunfo, Atlético Nacional llegó a 34 puntos y una diferencia de gol de +14, consolidándose en el primer lugar de la tabla de cara a las dos últimas fechas de la fase regular.
Por su parte, Llaneros FC se mantiene en la décima posición con 25 unidades y una diferencia de -3, aún con opciones matemáticas de clasificar, aunque dependerá de resultados ajenos en las dos fechas restantes.
Próximos partidos de Nacional y Llaneros por Liga Betplay
En la próxima jornada, Nacional recibirá a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, mientras que Llaneros visitará al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, en duelos decisivos para definir la tabla final de la fase regular.
