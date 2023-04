Nacional goza y los memes también después del repaso al Medellín en el clásico

Atlético Nacional se llevó el clásico paisa, tras derrotar a Independiente Medellín por 3-1 en la fecha 17 de la Liga Betplay.

Los verdolagas fueron efectivos, cobraron por ventanilla los errores del DIM y se quedaron con los tres puntos, vitales para pensar en la clasificación a los cuadrangulares en este momento.

Como suele suceder, los memes gozaron con el triunfo de Nacional ante su histórico rival de patio, que de paso quedó fuera de los ocho primeros de la clasificación y comienza a tener difícil el panorama para lo que resta de la fase ‘todos contra todos’.

Atlético Nacional tendrá una semana cargada de partidos, ya que este martes enfrentará a Olimpia de Paraguay por la Copa Libertadores. Dos días después jugará ante América de Cali, en partido atrasado de la Liga Betplay y posteriormente recibirá a Boyacá Chico en la fecha 18, el próximo domingo.

En cuanto al Independiente Medellín, el ‘poderoso’ recibirá a Metropolitanos de Venezuela en la Libertadores para después visitar a Deportivo Pereira en la Liga Betplay.

“La clave no es del partido, es de respeto al proceso, de construir, de ir de menos a más. Nosotros hemos hablado de seguir adelante y no retroceder. Tengo muy claro la importancia de tener un trabajo pedagógico donde se tocan conceptos tácticos y estratégicos. Hemos pasado por muchos problemas y nadie ha lamentado el tema de las lesiones o las sanciones porque tenemos soluciones. Lo más importante no es la victoria es el proceso”, dijo Autuori luego del partido ante el Medellín en el Atanasio.