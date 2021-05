Nacional, Guimaraes y un fichaje que haría en el Junior

Aunque Atlético Nacional sigue disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores, el estratega costarricense Alexandre Guimaraes ya comienza a ver los posibles fichajes para el siguiente semestre de la Liga Betplay luego de quedar eliminado en los cuartos de final ante La Equidad.

El cuerpo técnico del cuadro paisa ya tiene algunos nombres en carpeta. En un medio nacional surgió el rumor que el zaguero de Junior de Barranquilla, Germán Mera sería del interés del técnico Guimaraes que buscaría reforzar la zaga ‘Verdolaga’ con la experiencia y recorrido del caleño.

Hay que recordar que entre Mera y el cuadro ‘Tiburón’ hay un vínculo laboral hasta mitad de temporada del 2022, por lo cual los directivos de ‘Rey de Copas’ tendrán que negociar el traspaso del jugador para el siguiente campeonato. No obstante, Junior no hará ningún movimiento, teniendo en cuenta que también está disputando la Copa Libertadores y además, jugará las semifinales de la liga colombiana ante Millonarios, aunque la Dimayor aún no ha dado a conocer cuándo se jugará este compromiso.

Vale señalar que Nacional jugará en la cuarta fecha de la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, donde el club antioqueño tendrá que aprovechar la localía y el mal momento que viven los ‘Charrúas’, ya que no conocen la victoria y solamente han sumado una unidad de nueve posibles.