Nacional lidera la Liga Betplay: tabla de posiciones tras la fecha 18

Avanza la Liga Betplay 2025-II, y este jueves se disputó el noveno partido de la fecha 18, donde Atlético Nacional goleó 0-3 a Llaneros FC en Villavicencio, sacudiendo la tabla de posiciones, pues se ubicó en el primer lugar gracias a la diferencia de gol.

Puede leer: Carlos Darwin Quintero, cerca de firmar con un equipo bogotano

Pues los Verdes llegaron a 34 puntos, los mismos que tienen Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Fortaleza CEIF, pero ganando la posición por el ítem de goles. Seguramente entre estos cuatro equipos se definirán los dos 'cabeza de serie'.

Deportes Tolima con 32 puntos y Junior FC con 31 también están clasificados, y se ubican quinto y sexto, respectivamente. Tras ellos, inicia una 'cola' de siete clubes con chance de meterse a cuadrangulares.

Parcialmente clasificados se sitúan Águilas Doradas con 27 unidades y Alianza FC con 26; y por fuera en este momento -en orden- se encuentran Santa Fe, Llaneros, América, Once Caldas y Millonarios.