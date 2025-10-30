Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 22:24
Nacional lidera la Liga Betplay: tabla de posiciones tras la fecha 18
Solo resta por disputarse el partido Boyacá Chicó vs América en Tunja.
Avanza la Liga Betplay 2025-II, y este jueves se disputó el noveno partido de la fecha 18, donde Atlético Nacional goleó 0-3 a Llaneros FC en Villavicencio, sacudiendo la tabla de posiciones, pues se ubicó en el primer lugar gracias a la diferencia de gol.
Puede leer: Carlos Darwin Quintero, cerca de firmar con un equipo bogotano
Pues los Verdes llegaron a 34 puntos, los mismos que tienen Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Fortaleza CEIF, pero ganando la posición por el ítem de goles. Seguramente entre estos cuatro equipos se definirán los dos 'cabeza de serie'.
Deportes Tolima con 32 puntos y Junior FC con 31 también están clasificados, y se ubican quinto y sexto, respectivamente. Tras ellos, inicia una 'cola' de siete clubes con chance de meterse a cuadrangulares.
Parcialmente clasificados se sitúan Águilas Doradas con 27 unidades y Alianza FC con 26; y por fuera en este momento -en orden- se encuentran Santa Fe, Llaneros, América, Once Caldas y Millonarios.
Es pertinente tener en cuenta que el partido Boyacá Chicó vs América está pendiente, pues no hubo estadio para disputarlo, y esto obligó a correr toda la fecha 19 -en aras de que todos los equipos lleguen a esa jornada decisiva con la misma cantidad de juegos disputados-.
En caso de que América gane, se ubicará parcialmente en el octavo lugar, por lo que la tabla que se presenta a continuación podría tener modificaciones entre los clasificados parciales.
Tabla de posiciones tras Llaneros 0-3 Nacional
1. Nacional – 34 pts – DG +14
2. Bucaramanga – 34 pts – DG +13
3. Medellín – 34 pts – DG +12
4. Fortaleza CEIF – 34 pts – DG +8
5. Tolima – 32 pts – DG +9
6. Junior – 31 pts – DG +9
7. Águilas Doradas – 27 pts – DG +4
8. Alianza – 26 pts – DG +1
Le puede interesar: Dudamel ya tendría nuevo equipo en la Liga Betplay: "Está acordado"
9. Santa Fe – 25 pts – DG +2
10. Llaneros – 25 pts – DG -3
11. *América – 23 pts – DG +2
12. Once Caldas – 23 pts – DG -4
13. Millonarios – 22 pts – DG -4
14. Cali – 20 pts – DG -5
15. Unión Magdalena – 18 pts – DG -9
16. Pereira – 18 pts – DG -10
17. Pasto – 16 pts – DG -4
18. Envigado – 16 pts – DG -7
19. *Boyacá Chicó – 16 pts – DG -10
20. La Equidad – 11 pts – DG -18
*Un partido menos
Fuente
Antena 2