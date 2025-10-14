Nacional llega con refuerzos para enfrentar a Cali en Liga BetPlay

La Liga BetPlay sigue avanzando y la fase de "todos contra todos" está a punto de llegar a su fin, comenzando a definir a los ocho mejores equipos de la competencia que avanzarán a los cuadrangulares, aunque todavía falta que termine la jornada 15 para confirmar posiciones en la tabla.

Uno de los últimos partidos de esta fecha 15 será el de Atlético Nacional contra Deportivo Cali, un importante encuentro que podrá meter al cuadro 'azucarero' en los cuadrangulares finales, al menos de manera parcial, y al 'verde paisa' afianzarlo cada vez más en la parte alta de la tabla de posiciones con 27 unidades si llega a ganar, lo cual no es una opción tan "descabellada", no solo porque auspiciará como local, sino porque contará con el regreso de dos importantes futbolistas.

Nacional recuperó dos jugadores para enfrentar a Cali

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que le abrirá las puertas a un nuevo "duelo de verdes" que terminará definiendo muchas cosas en la tabla de posiciones. El equipo de Diego Arias, aunque todavía tiene problemas para hallar un director técnico, llega bastante sólido deportivamente por sus últimos resultados y también con una plantilla de jugadores que poco a poco se sigue reforzando.

Aunque en el departamento médico todavía se encuentran figuras como César Haydar, Juan Manuel Zapata y Juan Sosa, también hay una noticia bastante alentadora dentro de la lista de convocados que se dio a conocer a través de las redes sociales del club 'verdolaga'.