Nacional maneja otro candidato a técnico: ya pasó por dos selecciones

Pese a que aún no se emitió comunicado oficial, todo indica que Atlético Nacional cesará a su entrenador Javier Gandolfi, un DT quien no tiene malos números en el Verde, pero cuyo estilo de juego no gusta y la eliminación en octavos de final de Copa Libertadores le pasó factura.

En ese orden de ideas, se analizan nombres para remplazar al argentino, y la intención es confirmar cuanto antes a su sucesor, teniendo en cuenta que Nacional está en plena carrera por clasificar a cuadrangulares de Liga Betplay y a semifinales de Copa Betplay.

Puede leer: DT de Colombia confirmó si Néiser Villarreal va o no al Mundial sub 20

Y uno de los entrenadores quien está en carpeta es justamente un argentino, cuya contratación representaría un 'golpe de autoridad', pues tiene palmarés y ya ha dirigido a dos selecciones. Gustavo Quinteros entró en carrera por ser el nuevo técnico de Atlético Nacional.

Gustavo Quinteros podría ser el nuevo entrenador de Atlético Nacional

No es la primera vez que Nacional se interesa en Gustavo Quinteros para la dirección técnica, pues esto ya había pasado cuando en el Verde terminaron por elegir a Gandolfi.