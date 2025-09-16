Actualizado:
Nacional maneja otro candidato a técnico: ya pasó por dos selecciones
Se espera que en unas horas sea oficial la desvinculación de Javier Gandolfi.
Pese a que aún no se emitió comunicado oficial, todo indica que Atlético Nacional cesará a su entrenador Javier Gandolfi, un DT quien no tiene malos números en el Verde, pero cuyo estilo de juego no gusta y la eliminación en octavos de final de Copa Libertadores le pasó factura.
En ese orden de ideas, se analizan nombres para remplazar al argentino, y la intención es confirmar cuanto antes a su sucesor, teniendo en cuenta que Nacional está en plena carrera por clasificar a cuadrangulares de Liga Betplay y a semifinales de Copa Betplay.
Y uno de los entrenadores quien está en carpeta es justamente un argentino, cuya contratación representaría un 'golpe de autoridad', pues tiene palmarés y ya ha dirigido a dos selecciones. Gustavo Quinteros entró en carrera por ser el nuevo técnico de Atlético Nacional.
Gustavo Quinteros podría ser el nuevo entrenador de Atlético Nacional
No es la primera vez que Nacional se interesa en Gustavo Quinteros para la dirección técnica, pues esto ya había pasado cuando en el Verde terminaron por elegir a Gandolfi.
Asimismo, el DT estuvo en el radar de Millonarios hace apenas unas semanas, pero el entrenador declinó el ofrecimiento ya que en sus planes tenía remplazar a Miguel Ángel Russo en Boca Juniors, algo que finalmente no ocurrió.
Ahora, nuevamente Quinteros suena para llegar a Atlético Nacional, sin embargo, el DT tiene otras ofertas que podrían superar la de Nacional, y que incluso van ligadas a sus intereses personales, pues en Argentina lo ponen como el primer candidato para asumir en Independiente de Avellaneda tras la salida de Julio Vaccari.
Solo en los próximos días se definirá si Gustavo Quinteros será o no el nuevo entrenador de Atlético Nacional. Se trata de un entrenador quien ha sido campeón como DT en cuatro países y ha dirigido a dos selecciones.
La trayectoria de Gustavo Quinteros
Gustavo Quinteros ya salió campeón como DT de Blooming, Bolívar, Oriente Petrolero (Bolivia), Emelec (Ecuador), Universidad Católica, Colo Colo (Chile) y Vélez Sarsfield (Argentina).
Además, el entrenador de 60 años estuvo al frente de Al Nassr, Xolos de Tijuana, Gremio de Porto Alegre y las selecciones mayores de Bolivia y Ecuador.
