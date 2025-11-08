Nacional no alcanza a ser líder y Águilas complica su clasificación

Reacción dorada y penal fallado

Águilas, obligado a sumar para no salir del grupo de los ocho, reaccionó. Al minuto 24, Jan Pineda fue derribado por Jorman Campuzano dentro del área y el juez sancionó penal. Sin embargo, el goleador Marco Obregón lo desperdició, enviando su remate por encima del travesaño.

Pese al golpe, el equipo de Rionegro no bajó los brazos. A los 38’, nuevamente desde la pelota quieta, encontró el empate: un tiro de esquina mal despejado terminó en los pies de Pineda, que remató de zurda al palo izquierdo de David Ospina. 1-1 y justicia en el marcador.

El primer tiempo se cerró con un gol anulado a Águilas por fuera de lugar, en una jugada que encendió la polémica pero que el VAR ratificó correctamente.

Cardona y la definición desde el punto penal

Apenas comenzaba el complemento cuando Marino Hinestroza fue derribado en el área tras una gran combinación con Morelos. Penal claro y responsabilidad para Edwin Cardona, quien, con categoría, puso el 2-1 al minuto 49 con un remate potente e inatajable para Fariñez, que adivinó la dirección pero no llegó.

Con la ventaja, Nacional jugó más cómodo, manejó el ritmo y estuvo cerca del tercero en varias ocasiones. Fariñez, sin embargo, se lució con atajadas espectaculares ante Mateus Uribe y Bauzá, sosteniendo con vida a su equipo.