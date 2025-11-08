Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 20:23
Nacional no alcanza a ser líder y Águilas complica su clasificación
Nacional se hizo fuerte en casa y le ganó a Águilas 2-1.
La noche de Medellín tenía ambiente de celebración. En el Festival del Hincha Verde, el Atanasio Girardot fue una fiesta desde el primer minuto, y Atlético Nacional respondió con una victoria clave ante Águilas Doradas 2-1 que lo mantiene en lo más alto de la Liga BetPlay.
El partido comenzó con ritmo alto y dominio de Nacional, que impuso condiciones desde el arranque. A los 12 minutos, un error grosero del central Mancilla abrió el marcador: quiso jugar atrás con su arquero, pero Mateus Uribe interceptó y, con gran visión, asistió a Juan Bauzá, que definió con el arco vacío. Gol y locura en las tribunas.
Reacción dorada y penal fallado
Águilas, obligado a sumar para no salir del grupo de los ocho, reaccionó. Al minuto 24, Jan Pineda fue derribado por Jorman Campuzano dentro del área y el juez sancionó penal. Sin embargo, el goleador Marco Obregón lo desperdició, enviando su remate por encima del travesaño.
Pese al golpe, el equipo de Rionegro no bajó los brazos. A los 38’, nuevamente desde la pelota quieta, encontró el empate: un tiro de esquina mal despejado terminó en los pies de Pineda, que remató de zurda al palo izquierdo de David Ospina. 1-1 y justicia en el marcador.
El primer tiempo se cerró con un gol anulado a Águilas por fuera de lugar, en una jugada que encendió la polémica pero que el VAR ratificó correctamente.
Cardona y la definición desde el punto penal
Apenas comenzaba el complemento cuando Marino Hinestroza fue derribado en el área tras una gran combinación con Morelos. Penal claro y responsabilidad para Edwin Cardona, quien, con categoría, puso el 2-1 al minuto 49 con un remate potente e inatajable para Fariñez, que adivinó la dirección pero no llegó.
Con la ventaja, Nacional jugó más cómodo, manejó el ritmo y estuvo cerca del tercero en varias ocasiones. Fariñez, sin embargo, se lució con atajadas espectaculares ante Mateus Uribe y Bauzá, sosteniendo con vida a su equipo.
Nacional aguanta y se mantiene arriba
En los últimos minutos, el conjunto paisa sufrió más de la cuenta. Águilas adelantó líneas, intentó con remates de media distancia y centros cruzados, pero no tuvo precisión en el área. Nacional, por su parte, apostó al contragolpe y a la experiencia para cerrar el resultado.
El pitazo final desató el alivio en las tribunas: 2-1 y tres puntos de oro que dejan al cuadro verdolaga en la cima del campeonato con 37 unidades, igualando a Independiente Medellín y a la espera del resultado de Bucaramanga.
Águilas, en cambio, complica su clasificación y dependerá de los resultados de América, Alianza y Santa Fe para mantenerse en zona de cuadrangulares.
Fuente
Antena 2