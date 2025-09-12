Nacional no deja de sufrir por lesiones: nueva baja para el resto de la temporada

La Liga BetPlay sigue avanzando y Atlético Nacional es uno de los protagonistas de la edición de clausura, pero no justamente porque esté haciendo las cosas bien, sino porque su nivel deportivo ha sido bastante irregular y la cantidad de bajas por lesión no está ayudando al proceso que está llevando a cabo Javier Gandolfi.

Bajo el mando de Gandolfi, el 'verde paisa' se encuentra en una posición poco inusual en la tabla de posiciones del torneo local, justo en la quinta casilla. A este bajo rendimiento se suma también una gran cantidad de bajas sensibles por lesión como la de Matheus Uribe, Jorman Campuzano, César Haydar y una de las más recientes y preocupantes, la de Juan Zapata, quien tiene 10 semanas de incapacidad por una lesión muscular.

Juan Manuel Zapata es baja sensible para Nacional el resto de la Liga BetPlay

Nacional se encuentra al día en cuanto al calendario de la Liga BetPlay, habiendo cumplido con los 10 partidos reglamentarios que se han llevado a cabo y sumado un total de 17 puntos.

Sin embargo, en el transcurso de la competencia han sufrido varias bajas sensibles por lesión, dejando en este momento cuatro jugadores en el departamento médico con varias semanas por cumplir para su recuperación y en donde las más delicadas son las de César Haydar, quien se pierde de la competencia 11 semanas y Juan Manuel Zapata con una recuperación estimada de 10 semanas.