"Nacional no está en crisis": Mao Molina defendió al verde tras empate ante Pereira

En la segunda fecha de los cuadrangulares, Atlético Nacional visitó en el estadio Hernán Ramírez Villegas al Deportivo Pereira.

El equipo de Alejandro Restrepo inició ganando el compromiso con la anotación de Jefferson Duque, pero en los últimos diez minutos, el cuadro ‘matecaña’, por intermedio de Henry Rojas, empató el marcador, el cual dejó a los ‘verdolagas’ en la boca de sus aficionados tras los flojos resultados alcanzados últimamente.

No obstante, el exfutbolista y ahora panelista salió a defender el nivel de Nacional en ESPN: “Tienen una nómina amplia, que todavía no se pueden dar por muertos, no creo que estén en crisis; faltan cuatro partidos de los cuales hemos visto que han ido a ganar a Cali a Barranquilla”.

Aunque sus palabras fueron un envión anímico, también resaltó lo que ha venido haciendo el equipo de Restrepo: “Entró en una fase del campeonato donde no hay espera, descanso, se juegan cada tres días; se llega a una situación donde se pueden pagar los errores del pasado”.

Precisamente, el elenco paisa no gana por Liga Betplay desde la fecha 16 cuando venció al Once Caldas, de esa jornada hasta la fecha ha conseguido cinco empates y una derrota, sumado los cuadrangulares finales.

Por lo pronto, Restrepo y sus dirigidos esperan que este sábado ante Deportivo Cali vuelvan a salir con una sonrisa para recuperar la confianza entre sus hinchas y la interna ‘verdolaga’.