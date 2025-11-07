Nacional no lo tendrá en sus planes: revelan primera baja para 2026

Atlético Nacional afronta los dos últimos partidos de la Liga BetPlay 2025-II en su fase regular con la necesidad de sacar adelante los seis puntos para mantenerse en las primeras dos posiciones de la tabla para poder tener la ventaja deportiva de cara a los cuadrangulares.

Después de no poder llegar a la final el semestre pasado, la apuesta es clara para estas fases finales en busca de obtener el título. Diego Arias fue ratificado hasta el final de esta Liga y habrá que esperar qué será de su futuro para el 2026. Sumado al tema del entrenador, también habrá que definir algunas renovaciones, entre ellas la de Joan Castro.

Dentro de esa extensa lista de seis jugadores que terminan contrato, están Alfredo Morelos, Harlen Castillo, Joan Castro, Billy Arce, Camilo Cándido y Kilian Toscano. Castillo renovó, seguramente Toscano continuará por ser uno de los futbolistas de proyección. La idea es también sellar la continuidad de Morelos y revisar los demás con posibilidades de mantenerlos.

JOAN CASTRO SERÍA LA PRIMERA BAJA DE NACIONAL

Pese a esto, de acuerdo con información del periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, Atlético Nacional no ejecutaría la opción de compra del lateral Joan Castro que llegó a la institución en calidad de cedido con posibilidades de ser comprado por el club antioqueño.

Joan Castro había sido renovado por petición de Efraín Juárez el año pasado. Nacional llegó a acuerdo con La Equidad para mantener al lateral por un año más. Es decir, su préstamo acabaría en diciembre de 2025 y el cuadro verdolaga no tendría contemplado renovarle el contrato al jugador.

Según Alexis Rodríguez, ya hay algunos equipos de la Liga BetPlay que están pendientes del futuro de Joan Castro con el interés de contratar al zaguero. De igual forma, habrá que esperar a que termine el torneo, pues, tal vez si Nacional queda campeón de Copa BetPlay y de la Liga, las cosas podrían cambiar con varios de sus jugadores que acaban sus respectivos contratos.

Tampoco hay claridad de si Billy Arce, volante ecuatoriano de Nacional vaya a continuar dentro de la institución o si tendrá que buscar nuevos aires. Deportivo Cali de Alberto Gamero está interesado en el ex Once Caldas. Ni Billy ni Joan Castro han tenido la regularidad deseada durante este segundo semestre y saldrían del plantel para buscar mayor cantidad de minutos.