Nacional no perdió tiempo: primeros dos fichajes para el siguiente semestre

Mientras la Liga BetPlay 2024-I sigue para algunos, otros clubes ya empiezan a ver lo que será el siguiente semestre con la necesidad de pelear por distintos objetivos. Uno de ellos es Atlético Nacional, que, bajo la dirección técnica de Pablo Repetto, espera iniciar de buena manera el certamen con la necesidad de clasificar a los cuadrangulares y luchar por el título del segundo semestre.

Dentro de la institución se vislumbran varios cambios, empezando por la llegada de Sebastián Arango, nuevo presidente que suplirá a Mauricio Navarro, que recientemente abandonó la presidencia del club. Con esto en mente, es solo cuestión de horas para conocer las otras novedades que tendrá Atlético Nacional.

Pablo Repetto tendrá la oportunidad de elegir a sus nuevas contrataciones en Nacional. El uruguayo fue claro y sentenció en sus primeras ruedas de prensa que él se encargaría de armar el club sin incidencia de presidentes ni otros cargos. Pidió a un extremo, a un volante de creación y de primera línea, a un lateral, a un arquero y a un delantero como primeras necesidades.

Por esta razón, Nacional complació a Pablo Repetto y ya tiene asegurado dos ‘fichajes’ pensando en el próximo semestre. De acuerdo con el periodista, Felipe Sierra, Andrés Felipe Román regresó de una lesión que lo sacó desde septiembre hasta la fecha. El lateral estaría recuperándose, y adelantó su vuelta a los entrenamientos para ganarse el puesto.

Nacional salió a vacaciones, y de igual manera lo hará Andrés Román. Sin embargo, el ex Millonarios volverá una semana antes de lo pactado con los jugadores. El plantel salió a descansar y el tiempo fijado fue de tres semanas. Andrés se tomará dos para regresar con regularidad a la pretemporada.

Sumado a Andrés Román, Nacional también contará con el regreso a la plantilla de Yéiler Góez. Un volante de primera línea que puede soltarse si así lo desea Pablo Repetto. El mediocampista que pasó por Águilas Doradas no continuará y rescindió su contrato con la institución de Rionegro, Antioquia.

Según el mismo periodista, Yéiler Góez tendrá que volver a Atlético Nacional para cumplir con su contrato que todavía tiene con el elenco antioqueño. No obstante, el club estudia la posibilidad de enviarlo a otro equipo para el siguiente semestre. El ex Santa Fe no entraría en los planes de Pablo Repetto.