Nacional no ve una; confirman sensible baja de última hora para enfrentar a Millonarios

Nueva baja en Atlético Nacional

Para este compromiso ante Millonarios, el equipo verde de Antioquia ya presentaba importantes ausencias por los llamados a Selección Colomba de David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza, ahora, se le suma la baja de Edwin Cardona.

Así lo dio a conocer la periodista Pilar Velásquez, asegurando que el volante ofensivo no viaja a Bogotá, pero que no tiene certeza de la razón por las cuales no fue convocado para el partido, mencionando que su ausencia puede ser por decisión técnica o por el alta competitiva luego de sufrir una lesión que no lo tendría al 100 % físicamente.

Cardona tampoco tuvo acción en el partido ante Once Caldas como consecuencia de una lesión, recordando que el jugador ha sido una pieza importante en esta Liga BetPlay aportando 8 goles y 6 asistencias en 15 partidos disputados.