Nacional pasa la página con Fariñez y ya tiene en la mira a un arquero del FPC para 2024

La búsqueda de un nuevo arquero para Atlético Nacional no se detiene a pesar de que no se pudo llegar a un acuerdo para fichar a Wuilker Fariñez, quien no pudo superar los exámenes médicos para tomar el lugar que dejó vacante Kevin Mier tras su marcha al Cruz Azul de México.

Por otra parte, también sonó con fuerza el posible regreso de David Ospina. Sin embargo, esto se convirtió en una misión imposible ante el alto sueldo que recibe en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Además, el guardameta de la Selección Colombia atraviesa una situación similar a la de Fariñez al recién volver a las canchas tras superar una dura lesión que lo marginó por mucho tiempo.

Ante el cierre de estas dos puertas, Nacional se vería obligado a sondear en el ámbito local para buscar a su nuevo portero. Es por ello que apareció Jorge Soto, actualmente en el América de Cali, como una nueva opción para cubrir el puesto.

Según indica el periodista Julián Capera, las directivas del cuadro antioqueño ya preguntaron las condiciones para quedarse con el arquero de 30 años. Sin embargo, los escarlatas le darán prioridad a las ofertas que lleguen desde el exterior, por lo que la negociación no sería fácil.