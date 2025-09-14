Nacional pecó por inocente: la dura sanción que caerá por cuatro extranjeros

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-II que tenía la oportunidad por parte de Atlético Nacional de meterse en los primeros tres posiciones con 20 unidades, siempre y cuando respetara la casa ante Atlético Bucaramanga en el Atanasio Girardot.

Sin embargo, en los planes de Nacional, que, atacó todo el partido y sacó figura a Aldair Quintana, no estaba en mente el gol de Carlos Henao en una de las pocas acciones que tuvo el Bucaramanga antes de la expulsión de Félix Charrupí que les dio más oportunidades a los antioqueños de ir por el marcador.

Aldair Quintana salvó de todo y Nacional no pudo empatar. Javier Gandolfi y su cuerpo técnico obviaron que en la cancha ya había dos extranjeros (Camilo Cándido y Juan Bauzá), mientras que Facundo Batista y Billy Arce ingresaban al mismo tiempo al campo de juego sin sustituir a Cándido ni a Bauzá. En ese sentido, alinearon a cuatro foráneos en el campo de juego por tres minutos.

EL REGLAMENTO ES CLARO Y CASTIGARÁ A NACIONAL

Javier Gandolfi en la rueda de prensa sentenció que reconocía el error. Billy Arce, que inició el proceso de nacionalizarse colombiano todavía no registra como jugador de Colombia. Siendo de Ecuador, es otro de los extranjeros que no podían alinearse junto con Facundo Batista y Camilo Cándido, ambos de Uruguay y Juan Bauzá de Argentina.

El entrenador de Nacional afirmó que, “la respuesta es muy corta, cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos a los tres en el campo, no hay excusas y lo hablaré con el cuerpo técnico, que no puede pasar. No hay mucho por agregar". Javier Gandolfi sabe lo que se viene y lo que representará en la diferencia goleadora.

Y es que, claramente, la derrota se veía con malos ojos, pero ahora, todo sería peor, especialmente en la diferencia de gol que es tan importante para definir la tabla de posiciones a la hora de decidir los ocho primeros para afrontar los cuadrangulares.

El Artículo 34 del reglamento de la Liga es claro con la alineación de extranjeros, “en cada uno de los partidos oficiales, los clubes solo podrán alinear en terreno de juego, de forma simultánea, un máximo de 3 jugadores extranjeros". La sanción será en lo deportivo y económico.

Pues, el Artículo 83 del Código Disciplinario Único sentencia la pena que le caerá a Nacional. Una derrota por tres goles y una multa de 20 salarios mínimos mensuales al equipo que “incluya en la planilla de juego un número de jugadores extranjeros superior al autorizado o realice el cambio de dichos jugadores en número superior al permitido o convenido".

LA POSTURA DE ATLÉTICO BUCARAMANGA

En la rueda de prensa de Atlético Bucaramanga, el entrenador Leonel Álvarez afirmó que irán al reglamento ante la irregularidad de Nacional con cuatro extranjeros en cancha por unos minutos. “Creo que Nacional jugó dos minutos con cuatro extranjeros porque Billy Arce no tiene todavía la nacionalidad colombiana. Este es un tema que es bueno revisarlo. Uno tiene que apelar a todo esto, más con un equipo de jerarquía como Atlético Nacional”, inició Leonel.

Con la importancia que representan los goles de diferencia, señaló que, “nosotros vamos al límite del reglamento, no nos sobra nada. Esto se define por goles y hay un grupo de trabajo que debe estar pendiente de los extranjeros que atuve. Esto me pasó con Medellín que quedamos campeones. Cuatro extranjeros y 3-0".

Además de ello, Leonel afirmó que, “nosotros ganamos, pero si fuera al contrario también. Porque esto es de goles que te sube o baja una posición. Es un tema que está pendiente. Indudablemente nos vamos a limitar al reglamento como todos los equipos. No nos sobra nada y si podemos sumar dos goles más, sería muy bueno para nosotros”.