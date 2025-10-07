Cargando contenido

Nacional prepara la salida de un delantero en el próximo mercado de fichajes
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 16:16

Nacional piensa en grande: nombre el DT colombiano que quieren para 2026

El equipo 'verdolaga' está en búsqueda de su nuevo director técnico.

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico, después de registrarse la salida del argentino Javier Gandolfi. A pesar de que el conjunto ''verdolaga' ha sumado buenos resultados con Diego Arias como entrenador encargado, la decisión de los directivos sería la de encontrar un estratega de renombre y trayectoria para que inicie un proyecto en el 2026.

En los últimos días se ha mencionado que el español Miguel Ángel Ramírez es el máximo candidato para el cargo, por lo que ya tendría en su poder una oferta que estaría estudiando.

Ramírez tiene un importante recorrido, después haber estado al frente de Independiente del Valle, Internacional de Brasil, Charlotte de la MLS, Sporting de Gijón de España, Al Wakrah de Catar y Real Zaragoza.

El español registra como máximo logró el haber sido campeón de la Copa Conmebol Sudamericana en 2019 con Independiente del Valle.

Nacional buscaría a Reinaldo Rueda

A pesar de que Miguel Ángel Ramírez surge como gran opción para dirigir a Atlético Nacional, desde el conjunto 'verdolaga' también surgió la posibilidad de volver a fichar a Reinaldo Rueda Rivera.

Según dio a conocer Juan Felipe Cadavid, la opción de Rueda es verdadera, pero "muy difícil", ya que es el actual entrenador de la selección de Honduras que está disputando la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

 

Reinaldo Rueda ya estuvo al frente de Atlético Nacional entre 2015 hasta 2017.

Con el conjunto 'verdolaga' conquistó dos ligas colombianas, una Copa Colombia, una Superliga, una Copa Conmebol Libertadores y una Recopa Sudamericana.

