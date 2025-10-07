Nacional piensa en grande: nombre el DT colombiano que quieren para 2026

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de su nuevo director técnico, después de registrarse la salida del argentino Javier Gandolfi. A pesar de que el conjunto ''verdolaga' ha sumado buenos resultados con Diego Arias como entrenador encargado, la decisión de los directivos sería la de encontrar un estratega de renombre y trayectoria para que inicie un proyecto en el 2026.

En los últimos días se ha mencionado que el español Miguel Ángel Ramírez es el máximo candidato para el cargo, por lo que ya tendría en su poder una oferta que estaría estudiando.

Ramírez tiene un importante recorrido, después haber estado al frente de Independiente del Valle, Internacional de Brasil, Charlotte de la MLS, Sporting de Gijón de España, Al Wakrah de Catar y Real Zaragoza.

El español registra como máximo logró el haber sido campeón de la Copa Conmebol Sudamericana en 2019 con Independiente del Valle.