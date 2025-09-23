Nacional pierde tres jugadores para la Liga BetPlay: podrían estar afuera un mes

A falta de dos meses para que termine la fase regular de la Liga BetPlay, Atlético Nacional logró dar un golpe superando a Unión Magdalena en Santa Marta para afianzarse cada vez más en el selecto grupo de los ocho clasificados para los cuadrangulares semifinales. Diego Arias arrancó bien el interinato y el objetivo de estar en fases definitivas se ve cada vez más cerca.

Bajo ese panorama, Nacional tiene partidos vibrantes en las próximas fechas que necesita sacar adelante. Vivirá un clásico contra Millonarios por la jornada 13, le queda el juego ante el Cali y otro clásico regional con Deportivo Independiente Medellín como los cocos grandes para sellar la clasificación.

Sin embargo, en medio de esa planificación, Diego Arias suma un nuevo problema de cara al partido contra Millonarios. Se trata nada más ni nada menos que de tres ausencias importantes pensando en el cambio generacional. La Selección Colombia Sub-20 convocó a tres jugadores que no podrán estar en la Liga BetPlay.

LAS BAJAS DE ATLÉTICO NACIONAL EN MEDIO DEL MUNDIAL SUB-20

César Torres no se guardó nada y convocó a sus jugadores para afrontar el Mundial Sub-20 que se desarrollará en Chile a partir del sábado 27 de septiembre. Colombia debutará ante Arabia Saudita el 29 y lo hará con tres jugadores de Atlético Nacional en su convocatoria. Simón García, Elkin Rivero y Luis Landázuri fueron citados por la selección y se perderán juegos vitales para sellar la clasificación.

Efraín Juárez y Javier Gandolfi le han dado harto rodaje a Elkin Rivero que, para el técnico mexicano es una de las joyas del fútbol colombiano. Luis Landázuri también ha tenido algunas presentaciones últimamente, mientras que Simón García ha disputado dos partidos con el cuadro verdolaga en este semestre.

Los tres jugadores son recambios importantes en la zaga defensiva con Simón y en el mediocampo con Elkin y Luis. En ese sentido, Nacional no podrá tenerlos y la ausencia podría durar un mes si la Selección Colombia logra llegar a la final. Llegarían justo para las últimas fechas y para los cuadrangulares.

Si Colombia se queda en la fase de grupos, Simón García, Luis Landázuri y Elkin Rivero regresarían en menos de un mes para poder afrontar lo que resta de la fase regular y los cuadrangulares semifinales. En caso de que accedan a los octavos de final y pasen las siguientes instancias, regresarán en la mitad de octubre.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÁN SIMÓN, ELKIN Y LUIS EN NACIONAL

Atlético Nacional deberá esperar hasta dónde llegará la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 para saber cuántos partidos se perderían sus juveniles. Aunque se trata de tres futbolistas de la categoría Sub-20, Javier Gandolfi los tuvo en cuenta cuando estuvo encargado de la dirección técnica.

Bajo ese panorama, Nacional no podrá tener a estos tres jugadores, inicialmente hasta el 5 de octubre cuando termine la primera fase del Mundial a la espera de conocer si Colombia pasará a las siguientes instancias. En ese orden de ideas, Elkin Rivero, Simón García y Luis Landázuri no podrán estar contra Millonarios ni contra Boyacá Chicó.

Si logran acceder a las fases finales, los tres jugadores tampoco estarán en los encuentros ante Deportivo Cali y Deportivo Pasto el 18 de octubre. Sin embargo, esto quedará sujeto a la fase a la que llegue Colombia en el Mundial Si logra ser semifinalista, volverán apenas el 19, justo después del encuentro ante los pastusos.