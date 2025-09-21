Nacional podría no contratar nuevo DT: se reveló que no los inquieta

Atlético Nacional sufrió, pero se llevó los tres puntos frente al Unión Magdalena con un marcador de 2-1, en un duelo de la fecha 12 del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2025-II, disputado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Este fue un partido diferente, ya que fue el primero en el que no contaron con Javier Gandolfi en la zona del banquillo técnico ni con un estratega fijo. Diego Arias, quien se encuentra parcialmente al mando del club, justamente se refirió frente a esta situación tras la agobiante victoria en condición de visitante y confirmó que por el momento no contar con un DT no los inquieta.

Diego Arias reveló la verdad sobre el nuevo DT de Nacional

Desde el inicio, Nacional mostró dominio en la posesión del balón y buscó generar peligro, pero le costó concretar. Unión Magdalena, por su parte, fue resiliente, aprovechó espacios y creó ocasiones que pusieron a prueba a la defensa visitante.

A pesar de conta con una plantilla de jugadores lujo, claramente sigue haciendo falta la mano de un estratega experimentado que implemente su idea de juego y salga del terreno de juego triunfador sin tener que sufrir tanto, mucho menos con un equipo que está prácticamente sentenciado a la segunda división. Sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para contratar un nuevo entrenador, todo parece indicar que cerrarían el semestre con Diego Arias, ya que fue él mismo quien se encargó de confirmar que por el momento no los inquieta y disfrutarán de los triunfos mientras llegan.