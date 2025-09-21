Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 22:01
Nacional podría no contratar nuevo DT: se reveló que no los inquieta
Nacional vuelve a ganar en la Liga BetPlay ante Unión Magdalena, pero sigue sin un técnico fijo y podrían quedarse así.
Atlético Nacional sufrió, pero se llevó los tres puntos frente al Unión Magdalena con un marcador de 2-1, en un duelo de la fecha 12 del Torneo Finalización de la Liga BetPlay 2025-II, disputado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.
Este fue un partido diferente, ya que fue el primero en el que no contaron con Javier Gandolfi en la zona del banquillo técnico ni con un estratega fijo. Diego Arias, quien se encuentra parcialmente al mando del club, justamente se refirió frente a esta situación tras la agobiante victoria en condición de visitante y confirmó que por el momento no contar con un DT no los inquieta.
Diego Arias reveló la verdad sobre el nuevo DT de Nacional
Desde el inicio, Nacional mostró dominio en la posesión del balón y buscó generar peligro, pero le costó concretar. Unión Magdalena, por su parte, fue resiliente, aprovechó espacios y creó ocasiones que pusieron a prueba a la defensa visitante.
A pesar de conta con una plantilla de jugadores lujo, claramente sigue haciendo falta la mano de un estratega experimentado que implemente su idea de juego y salga del terreno de juego triunfador sin tener que sufrir tanto, mucho menos con un equipo que está prácticamente sentenciado a la segunda división. Sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para contratar un nuevo entrenador, todo parece indicar que cerrarían el semestre con Diego Arias, ya que fue él mismo quien se encargó de confirmar que por el momento no los inquieta y disfrutarán de los triunfos mientras llegan.
"La verdad no lo sé, no es un tema que nos inquiete en este momento. Estamos muy contentos por lo que pasó en la semana y en este momento es el foco de nosotros, ya en el transcurso de la siguiente semana habrá tiempo para eso."
Próximo partido de Nacional en la Liga BetPlay
Sigue avanzando la Liga BetPlay y Atlético Nacional todavía se encuentra con la ilusión vigente de clasificar a los cuadrangulares finales, aunque el siguiente reto será de otro nivel y bastante importante, tanto anímicamente como deportivamente, ya que tendrá que enfrentarse ante Millonarios. Este duelo pertenece a la fecha 13 y se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el sábado 27 de septiembre sobre las 20:30 hora local.
