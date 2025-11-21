Nacional puso a peligrar a América en la tabla de la reclasificación

La Liga BetPlay sigue avanzando de la mejor manera y junto con ello iniciaron de manera oficial los cuadrangulares finales que dejaron varias sorpresas, goles y movimientos interesantes en las tablas de posiciones de los grupos, pero también en la reclasificación.

Por el momento, Tolima y Nacional lideran la tabla de posiciones de los grupos de los cuadrangulares, pero hay que mirar hacia un lado a la reclasificación, la cual también cuenta con un significado importante como lo son los cupos para competencias internacionales y en donde el 'verde paisa' se afianza cada vez más en Copa Libertadores, mientras que equipos como América y Millonarios se alejan.

Le puede interesar: América envió mensaje directo en cuadrangulares: “No somos la Cenicienta”

Reclasificación de la Liga BetPlay tras primera fecha de cuadrangulares

Cuatro equipos pegaron primero en el comienzo de esta nueva instancia de la competencia, Bucaramanga, Tolima, Nacional y Junior de Barranquilla, los cuales lograron sumar de a tres unidades y se afianzaron en la parte alta de sus respectivos grupos.

Sin embargo, haber empezado a sumar también en la primera jornada fue un golpe importante ya que todos se encuentran luchando en la tabla de la reclasificación por cupos a la Copa Libertadores y la Sudamericana, a excepción de Millonarios, el cual está a la espera de lo que pueda llegar a pasar en el transcurso del cierre del torneo.