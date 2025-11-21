Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 07:26
Nacional puso a peligrar a América en la tabla de la reclasificación
Así quedó la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay tras la primera fecha de los cuadrangulares finales.
La Liga BetPlay sigue avanzando de la mejor manera y junto con ello iniciaron de manera oficial los cuadrangulares finales que dejaron varias sorpresas, goles y movimientos interesantes en las tablas de posiciones de los grupos, pero también en la reclasificación.
Por el momento, Tolima y Nacional lideran la tabla de posiciones de los grupos de los cuadrangulares, pero hay que mirar hacia un lado a la reclasificación, la cual también cuenta con un significado importante como lo son los cupos para competencias internacionales y en donde el 'verde paisa' se afianza cada vez más en Copa Libertadores, mientras que equipos como América y Millonarios se alejan.
Reclasificación de la Liga BetPlay tras primera fecha de cuadrangulares
Cuatro equipos pegaron primero en el comienzo de esta nueva instancia de la competencia, Bucaramanga, Tolima, Nacional y Junior de Barranquilla, los cuales lograron sumar de a tres unidades y se afianzaron en la parte alta de sus respectivos grupos.
Sin embargo, haber empezado a sumar también en la primera jornada fue un golpe importante ya que todos se encuentran luchando en la tabla de la reclasificación por cupos a la Copa Libertadores y la Sudamericana, a excepción de Millonarios, el cual está a la espera de lo que pueda llegar a pasar en el transcurso del cierre del torneo.
Nacional es uno de los que está en competencia directa por la Libertadores y la victoria ante América nuevamente lo dejó cada vez más cerca de este objetivo, mientras que la 'mechita' sigue estancado en los puestos clasificatorios a Sudamericana.
- 1.Independiente Medellín: 87 puntos.
- 2. Deportes Tolima: 85 puntos.
- 3. Atlético Nacional: 83 puntos.
- 4.Independiente Santa Fe: 80 puntos.
- 5. América de Cali: 77 puntos.
- 6.Junior de Barranquilla: 76 puntos.
- 7. Millonarios: 73 puntos.
- 8. Atlético Bucaramanga: 69 puntos.
¿Cuándo inicia la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?
La segunda jornada tendrá inicio el sábado 22 de noviembre con los compromisos correspondientes al Grupo B, en donde Santa Fe recibirá a Fortaleza en el Estadio El Campín sobre las 17:00 hora local en busca de los primeros tres puntos. Dos horas más tarde se enfrentarán Tolima y Atlético Bucaramanga en el Estadio Manuel Murillo Toro.
