Oficial: Nacional recibe duro golpe de Dimayor tras la salida de Gandolfi

Luego del partido de la fecha 11 de la presente Liga BetPlay donde Atlético Nacional perdió por 1-0 frente al Atlético Bucaramanga, la Dimayor tomó una radical decisión con el conjunto ‘verdolaga’, que en las próximas horas anunciaría la salida del técnico Javier Gandolfi.

Según múltiples reportes, tras la caída sufrida en el Estadio Atanasio Girardot, las directivas del equipo antioqueño habrían decidido dar por finalizado el proyecto deportivo del entrenador argentino, que venía sufriendo un divorcio cada vez más marcado con la hinchada de Nacional.

