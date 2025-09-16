Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 21:23
Oficial: Nacional recibe duro golpe de Dimayor tras la salida de Gandolfi
La entidad que regula el fútbol colombiano decidió sancionar al equipo 'verdolaga'.
Luego del partido de la fecha 11 de la presente Liga BetPlay donde Atlético Nacional perdió por 1-0 frente al Atlético Bucaramanga, la Dimayor tomó una radical decisión con el conjunto ‘verdolaga’, que en las próximas horas anunciaría la salida del técnico Javier Gandolfi.
Según múltiples reportes, tras la caída sufrida en el Estadio Atanasio Girardot, las directivas del equipo antioqueño habrían decidido dar por finalizado el proyecto deportivo del entrenador argentino, que venía sufriendo un divorcio cada vez más marcado con la hinchada de Nacional.
Dimayor anunció castigo para Nacional tras la derrota contra Bucaramanga
La entidad que regula el fútbol colombiano analizó el partido disputado en Medellín y confirmó que Atlético Nacional incurrió en una infracción establecida en su código disciplinario, realizando una alineación indebida de cuatro jugadores extranjeros en el campo de juego.
La Dimayor solo permite un máximo de tres futbolistas foráneos en la cancha, por eso, Nacional ya no perderá el partido por 1-0 como fue el resultado visto, sino que ahora tendrá un marcador negativo de 3-0 ante Bucaramanga, además de recibir una multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000).
En la Resolución No. 093 de 2025, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/7gGW33Et0S#LoDamosTodo pic.twitter.com/U7IpLaxMIn— DIMAYOR (@Dimayor) September 17, 2025
Las sustituciones que le valieron el cargo a Javier Gandolfi
Pese a que el partido de Nacional no fue del todo malo y sacó figura al arquero Aldair Quintana, que incluso le atajó penalti a Alfredo Morelos, el grave error con la inclusión de futbolistas extranjeros fue la gota que rebosó la copa, donde la paciencia de las directivas llegó a su fin y dejó a Javier Gandolfi fuera del cargo.
Cabe mencionar que el uruguayo Camilo Cándido y el argentino Juan Francisco Bauza fueron los extranjeros titulares en el partido contra Bucaramanga, sin embargo, al inicio del segundo tiempo ingresó el también argentino Facundo Batista en sustitución por Luis Miguel Lanzaduri, situación que ya colocaba a tres foráneos en cancha y que se convertirían en cuatro tras la entrada del ecuatoriano Billy Arce al minuto 73, cuando ingresó por Andrés Felipe Román.
