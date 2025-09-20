Nacional recibe otro portazo de técnico que no quiere dirigirlo

Nacional continúa sufriendo en el semestre de clausura de la temporada 2025, ya que tras los malos resultados deportivos que fue sumando a nivel nacional e internacional, se tomó la decisión de destituir del cargo como director técnico a Javier Gandolfi, pero la situación se vuelve a tornar preocupante al no encontrar pronto un reemplazo.

Con el pasar de los días desde que se confirmó la salida del estratega argentino, se han venido incorporando nombres a la carpeta de posibles reemplazos que tienen las directivas de la institución, en donde se encuentran figuras de gran recorrido como Pablo Guede, pero el cual ya les habría dicho que no también con respecto a su participación en el banquillo técnico.

Pablo Guede no será el nuevo técnico de Atlético Nacional

Tras la derrota de Nacional ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot y la equivocación que hubo por parte de Gandolfi al incorporar cuatro jugadores extranjeros al terreno de juego, se tomó la decisión de continuar el camino de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay sin el apoyo del argentino.

La situación se torna bastante preocupante, ya que se aproxima el siguiente reto en la competencia, el cual será contra Unión Magdalena y lo deberán asumir sin un DT fijo, tras la gran cantidad de respuestas negativas que se habrían recibido hasta el momento.