Nacional recibe otro portazo de técnico que no quiere dirigirlo
Atlético Nacional sigue sin arreglar el tema de su técnico y un nuevo estratega le dijo que no.
Nacional continúa sufriendo en el semestre de clausura de la temporada 2025, ya que tras los malos resultados deportivos que fue sumando a nivel nacional e internacional, se tomó la decisión de destituir del cargo como director técnico a Javier Gandolfi, pero la situación se vuelve a tornar preocupante al no encontrar pronto un reemplazo.
Con el pasar de los días desde que se confirmó la salida del estratega argentino, se han venido incorporando nombres a la carpeta de posibles reemplazos que tienen las directivas de la institución, en donde se encuentran figuras de gran recorrido como Pablo Guede, pero el cual ya les habría dicho que no también con respecto a su participación en el banquillo técnico.
Pablo Guede no será el nuevo técnico de Atlético Nacional
Tras la derrota de Nacional ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot y la equivocación que hubo por parte de Gandolfi al incorporar cuatro jugadores extranjeros al terreno de juego, se tomó la decisión de continuar el camino de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay sin el apoyo del argentino.
La situación se torna bastante preocupante, ya que se aproxima el siguiente reto en la competencia, el cual será contra Unión Magdalena y lo deberán asumir sin un DT fijo, tras la gran cantidad de respuestas negativas que se habrían recibido hasta el momento.
Juan Carlos Osorio, viejo conocido del club, Luis Javier Suárez y ahora el argentino, Pablo Guede, conforman la lista parcial de los estrategas que le habrían dicho que no a Nacional. Guede era uno de los mejor posicionados a tomar el cargo por su amplia experiencia y títulos, pero decidió agradecerle a la institución y seguir esperando más ofertas.
¿Quién dirigirá a Nacional en la Liga BetPlay?
El primer reto de Nacional mientras se define quién tomará las riendas del club en lo que resta de la temporada 2025, será en el marco de la fecha 12 de la Liga BetPlay visitando a Unión Magdalena. Este duelo se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre y quien estará al mando será Diego Arias.
