Nacional recibe sanción de DIMAYOR: tres bajas sensibles vs Junior

Queda una fecha para definir la Liga BetPlay 2025-II y en estos diez partidos que restan de la fase regular hay aspectos por decidirse. Los cuatro clubes que pelean por sellar la clasificación y cuatro equipos que también están luchando por el punto invisible. La ventaja deportiva está en juego y puede ser un plus para pensar en llegar a la final.

En el caso de Atlético Nacional, los verdolagas enfrentarán al Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en un vibrante encuentro. Antioquia se ha tomado el fútbol colombiano y mantener la segunda o quedar en la primera plaza será esencial para tener la ventaja deportiva y para ser la cabeza de grupo, ya sea del A o del B.

Sin embargo, en medio de esa última fecha, varios equipos se verán afectados por la reciente Resolución del Comité Disciplinario de la DIMAYOR en donde quedan expuestas las sanciones de jugadores. Nacional no podrá contar con tres referentes dentro del juego en Barranquilla.

LAS TRES AUSENCIAS CLAVES DE ATLÉTICO NACIONAL EN LA FECHA 20 CONTRA JUNIOR

Desde que Diego Arias tomó la dirección técnica de Atlético Nacional, el club no sabe lo que es perder y espera seguir por esa misma línea. El ‘Caballo’ no podrá contar con tres pilares fundamentales por las acumulaciones de tarjetas amarillas. Dos de ellos son referentes y no podrán ser de la partida frente al Junior.

Se trata nada más ni nada menos que de Jorman Campuzano, William Tesillo y Camilo Cándido que, cada uno sumó la quinta tarjeta amarilla y no podrán estar en el Junior de Barranquilla. Pese a esto, el club puede tapar la ausencia de los jugadores con otros nombres de categoría.

Por el lado de Jorman Campuzano podría estar Elkin Rivero con Matheus Uribe y en la zaga central tapando a William Tesillo podría estar César Haydar que ya se recuperó de una lesión y sería el reemplazo ideal del zaguero con pasado en la Selección Colombia.