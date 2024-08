Nacional recibió la mejor noticia con David Ospina: fecha en la que regresará al arco

Infortunadamente, el regreso de David Ospina a Colombia con Atlético Nacional no ha sido el mejor. Pues, apenas sumó sus primeros minutos, vio cómo su arco se veía vulnerado enfrentando a La Equidad, partido que culminó a favor de los aseguradores por la mínima diferencia. Luego, en el segundo compromiso como inicialista, volvió a recibir un tanto.

Sin embargo, la peor noticia fue en ese segundo juego enfrentando a Águilas Doradas. Pues en el entretiempo, David Ospina fue reemplazado de manera sorpresiva por Harlen Castillo, quien se volvió a adueñar del arco verdolaga por los siguientes partidos. Se reveló por qué se hizo la variante con un golero que salió mermado en el codo.

El primer parte médico que se dio a conocer con el panorama de David Ospina confirmaba un esguince en su codo, el cual ya estaría superando. Por fortuna para el arquero de la Selección Colombia, solo se perdió un partido al no estar disponible en el último antecedente recibiendo a Patriotas Boyacá en una victoria antioqueña.

FECHA DE REGRESO DE DAVID OSPINA EN LA LIGA BETPLAY

No se sabe si es una bendición o no para Atlético Nacional el hecho de no poder hacer uso del Atanasio Girardot en sus compromisos de local. Si bien es negativo porque aplazará partidos y tendrá que reajustar su calendario con mayor intensidad, le ha dado más tiempo a jugadores comprometidos en el departamento médico de recuperarse.

David Ospina y Jorman Campuzano son dos futbolistas que están a la espera de conocer cuándo podrían volver a entrenar y estar a disposición del entrenador, Pablo Repetto. De hecho, el médico de Atlético Nacional reveló para medios de comunicación una gran noticia para el plantel y para los hinchas que tiene que ver con el panorama de ambos futbolistas.

El hecho de aplazar partidos ayuda para la recuperación de jugadores. Nacional recibía al Deportivo Cali por la séptima fecha, pero por la imposibilidad de jugar en el Atanasio Girardot, tendrán que reprogramarlo. Nelson Rodríguez, médico del club afirmó que, si todo sale bien, David Ospina y Jorman Campuzano estarán aptos para la octava jornada contra Jaguares de Córdoba en Montería.

“La idea es que, tanto David, como Jorman, alcancen al partido contra Jaguares en Montería. Obviamente, todo depende de cómo los vayamos viendo en los trabajos de campo y de las necesidades del profesor”, reveló Nelson Rodríguez.