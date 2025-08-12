Nacional recibió millonaria multa a horas de enfrentar a Sao Paulo

Atlético Nacional vive horas cruciales, pues en la noche de este martes 12 de agosto se enfrentará con Sao Paulo por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América, siendo este posiblemente el partido más importante en lo corrido del año.

La multa que Dimayor le impuso a Nacional

Y justo en esas horas previas al juego contra los brasileños se confirmó una infortunada noticia, pese a que la dirigencia del equipo ya sabía que era muy probable que ocurriera: Dimayor sancionó a Atlético Nacional con una multa de $7.117.500.

En la Resolución 078 de 2025, emitida este martes, la Dimayor confirma que Atlético Nacional incurrió en una infracción durante el partido ante Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro por la quinta fecha de la Liga Betplay 2025-II.

La razón por la cual Nacional fue sancionado, corre más precisamente "por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF", se explica en un apartado del texto. Según las normativas, el club tendrá que someterse a una "multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción".