Mar, 12/08/2025 - 12:55
Nacional recibió millonaria multa a horas de enfrentar a Sao Paulo
El Verde se enfrentará con los brasileños por octavos de final de la Copa Libertadores.
Atlético Nacional vive horas cruciales, pues en la noche de este martes 12 de agosto se enfrentará con Sao Paulo por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América, siendo este posiblemente el partido más importante en lo corrido del año.
La multa que Dimayor le impuso a Nacional
Y justo en esas horas previas al juego contra los brasileños se confirmó una infortunada noticia, pese a que la dirigencia del equipo ya sabía que era muy probable que ocurriera: Dimayor sancionó a Atlético Nacional con una multa de $7.117.500.
En la Resolución 078 de 2025, emitida este martes, la Dimayor confirma que Atlético Nacional incurrió en una infracción durante el partido ante Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro por la quinta fecha de la Liga Betplay 2025-II.
La razón por la cual Nacional fue sancionado, corre más precisamente "por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF", se explica en un apartado del texto. Según las normativas, el club tendrá que someterse a una "multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción".
La dirigencia de Nacional tendrá que abonar el dinero indicado, ya "sin autorización del organizador del torneo o sin justa causa aceptada por el árbitro, modifique el horario oficial de realización del partido, retarde su comienzo o continuación o no se presente oportunamente a los actos protocolarios", dice textualmente el reglamento.
Cabe recordar que en ese partido, la plantilla de Atlético Nacional salió unos minutos tarde a la disputa del segundo tiempo, por lo que era previsible que tendría que acarrear con la sanción ya mencionada, que obedece al pago de algo más de 7 millones de pesos.
Se estima que en los próximos días Nacional efectuará el pago de la suma indicada, ya que se trata de una infracción que difícilmente será revocada, más allá del recurso que pueda interponer el grupo jurídico del equipo antioqueño.
Próximos partidos de Atlético Nacional
Por Liga Betplay, Nacional volverá a jugar el sábado 16 de agosto, enfrentando a Fortaleza CEIF a las 7:30 p. m. en el Atanasio Girardot; ya el próximo martes 19 jugará la vuelta de octavos de final de Libertadores ante Sao Paulo en el Morumbí en horario similar.
