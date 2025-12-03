Nacional repatriaría a colombiano que juega en México: Esto se sabe

Nacional acelera por Johan Rojas, figura de la Liga MX

Según información del periodista Juan Pablo Erazo, de Atlético Nacional VAVEL, el club paisa ya sostiene conversaciones adelantadas para contratar a Johan Rojas, volante creativo de 23 años que acaba de finalizar su cesión con Necaxa. El interés viene desde su etapa en la Liga BetPlay, cuando Nacional intentó ficharlo antes de que fuera vendido al fútbol mexicano.

Hoy, con más rodaje internacional y valoración en el mercado, Rojas vuelve a ser objetivo. Aunque tiene contrato vigente en el exterior, la dirigencia verdolaga quiere hacer un esfuerzo económico para traerlo como contratación definitiva.

El jugador pertenece a Monterrey, club con el que debe presentarse nuevamente de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, en Rayados no sería prioridad para 2026 y el equipo está dispuesto a escuchar ofertas:

• Atlético Nacional ya hizo acercamientos.

• Hay interés de otros clubes de la Liga MX.

• Existe incluso la opción de un salto a Europa.