Nacional respira: buena noticia tras derrota en Libertadores

Vale la pena mencionar que Nacional se encuentra en la segunda casilla de la Liga Betplay con 28 puntos sumados y podría conseguir su clasificación a los cuadrangulares el próximo martes en caso de vencer al Pasto, pues el número mágico para clasificar a la siguiente ronda del torneo local es de 30 unidades.

De esta forma, la afición de Nacional toma un aire tras la derrota en Libertadores y esperan que el equipo recupere ritmo y seguidilla de triunfos con una victoria ante el Pasto, equipo que también se encuentra en la disputa por hacerse con un lugar en el grupo de los ocho mejores del país.

Morelos podría recibir sanción

Tras el juego de Libertadores, Alfredo Morelos habló en ESPN sobre el momento que vive el club y desató polémica por sus declaraciones por el gol anulado al equipo, anotación que pudo representar el empate del equipo y la suma de una unidad en el grupo de Libertadores.

"Yo no sé, son decisiones rápidas, para nosotros es gol, no vemos el empujón. Yo todavía no la he visto, pero que revisen las cosas bien para ser justos. Ahora vamos a Colombia porque se nos viene un partido muy importante", mencionó el atacante por lo que podría recibir sanciones por parte de la Conmebol, lo que perjudicaría a Nacional para próximos partidos.