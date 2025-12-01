Nacional se aleja de Libertadores; así va Reclasificación fecha 4 cuadrangulares

Concluyó una nueva fecha en los cuadrangulares de la presente edición de la Liga BetPlay, donde hubo triunfos vitales para los equipos que buscan ser finalistas del certamen y también pensando en la Tabla de Reclasificación para pelear cupos en torneos internacionales en el 2026.

Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y el Atlético Bucaramanga lograron victorias en la fecha 4 de cuadrangulares, sin embargo, el más valioso parece ser el obtenido por el conjunto ‘pijao’, pues luego del 1-0 ante Santa Fe se consolida como líder de su grupo y también de la Tabla de Reclasificación.

Por otro lado, el Deportivo Independiente Medellín firmó un empate 1-1 con el América de Cali, paridad que deja al equipo 'poderoso' con una pequeña chance de alcanzar la final, pero que le sirve para alejarse de Nacional en la Tabla de Reclasificación.

