Nacional se "apiada" de Medellín: polémica decisión para la Liga BetPlay

Olsen también comentó que la propuesta estaba sobre la mesa, pero que por el momento las directivas de Independiente Medellín no se han reportado al respecto. Aunque se espera que por cuestiones de cordialidad y con la intención de incentivar el fútbol en paz, demostrando que los colores no importan y la rivalidad es en el campo de juego, acepten y se les pueda ver pronto entrenando, en especial porque se vienen partidos determinantes en la Liga BetPlay en donde no pueden ceder terreno.