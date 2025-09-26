Nacional se 'burló' de Millonarios y anunció a sus 20 convocados

El partido más llamativo de la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-I será el que disputen Atlético Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot este sábado 27 de septiembre a las 8:30 de la noche.

Los dos equipos ya anunciaron a su lista de convocados, y los Verdes aprovecharon la situación para recordarle un episodio gris a su rival de turno, e incluso burlarse. Todo tiene que ver con Andrés Felipe Román.

Pues en la pieza gráfica posteada en redes sociales, el equipo de comunicaciones de Nacional usó la imagen de Andrés Felipe Román, con pasado en Millonarios FC, y en ella anunció a sus 20 convocados.

Y es que Román le trae un mal recuerdo a Millonarios debido a que en 2022, siendo una de las figuras del equipo, se negó a renovar y terminó firmando con Atlético Nacional.