Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 21:03
Nacional se 'burló' de Millonarios y anunció a sus 20 convocados
El partido entre Verdolagas y Embajadores se disputará en el Atanasio Girardot.
El partido más llamativo de la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-I será el que disputen Atlético Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot este sábado 27 de septiembre a las 8:30 de la noche.
Los dos equipos ya anunciaron a su lista de convocados, y los Verdes aprovecharon la situación para recordarle un episodio gris a su rival de turno, e incluso burlarse. Todo tiene que ver con Andrés Felipe Román.
Pues en la pieza gráfica posteada en redes sociales, el equipo de comunicaciones de Nacional usó la imagen de Andrés Felipe Román, con pasado en Millonarios FC, y en ella anunció a sus 20 convocados.
Y es que Román le trae un mal recuerdo a Millonarios debido a que en 2022, siendo una de las figuras del equipo, se negó a renovar y terminó firmando con Atlético Nacional.
En cuanto a los convocados, el director técnico interino Diego Arias se decantó por 20 futbolistas, incluyendo a dos sub 20 por obligación. Parece una nómina equilibrada con la que aspira a derrotar a Millonarios luego de ocho años sin hacerlo en Medellín.
Convocados de Nacional contra Millonarios para este sábado
El entrenador Diego Arias convocó ante Millonarios a David Ospina, Harlen Castillo, Caicedo, Arias, William Tesillo, Andrés Salazar, Camilo Cándido, Andrés Román, Toscano, Jorman Campuzano, Bauzá, Rengifo, Billy Arce, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Alfredo Morelos, Batista.
Cabe recordar que Atlético Nacional llega al partido con 20 puntos y ubicado en la quinta posición, mientras que Millonarios es decimotercero con 14 unidades y aspira a meterse entre los ocho.
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Millonarios 🟢#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/cLRT9P9TVm— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 26, 2025
Fuente
Antena 2