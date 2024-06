Nacional se complica: fichaje estelar 'cambió' de planes e iría a gigante de Sudamérica

Atlético Nacional sigue estructurando lo que será el segundo semestre de la Liga BetPlay, con la necesidad de competir, tras un flojo principio de año, no solo en la liga colombiana, sino en la Copa CONMEBOL Libertadores, eliminados en las primeras fases de la competencia.

Con Edwin Cardona y Juan Manuel Zapata arranca el nuevo proyecto de Pablo Repetto, con el atractivo de que el uruguayo sí pudo hacer pretemporada con la institución y proyectar lo que será el segundo semestre. Nacional también quiere dar el golpe sobre la mesa trayendo a jugadores como David Ospina, quien ya estaría viendo en dónde vivir con su familia en Medellín, a Jorman Campuzano o Roger Martínez, procedentes de Boca Juniors y Racing de Avellaneda respectivamente.

Justamente, Roger Martínez, que tiene todavía contrato con Racing, y que es una pieza fundamental para Gustavo Costas ha tocado las puertas en Atlético Nacional. Sin embargo, el plan parece haber cambiado radicalmente para el atacante de Selección Colombia. Pues, en Colombia no contemplaban que un gigante del continente estaría preguntando por el cartagenero.

Roger Martínez tiene contrato hasta finales de 2024 con el club argentino. No obstante, en los últimos días de mayo, el periodista, Felipe Sierra afirmó que Nacional iría a la carga por el delantero, “las negociaciones están abiertas, no es fácil y el ‘verdolaga’ debe hacer un gran esfuerzo económico”.

DESDE BRASIL PREGUNTAN POR ROGER MARTÍNEZ

En ToxiRadio, Eduardo Luis, Alexis Rodríguez y Andrés Magri lanzaron que no solo sería Nacional el interesado en fichar a Roger Martínez, sino que Gremio de Porto Alegre, quien disputará los octavos de final de la Copa Libertadores buscará fichar al delantero. Magri inició, “hay algo que tengo claro porque me lo escribió un amigo periodista brasileño y me preguntó al respecto y es por Gremio. Le apareció una nueva novia a Roger Martínez”.

Posteriormente, completó, “en Gremio se está empezando a analizar como posibilidad para la Copa Libertadores”. Eduardo Luis siguió, “eso complica más a Nacional. Estamos en problemas por una liga que tiene mayor poder económico en Sudamérica”. Sin duda alguna, el hecho de que Nacional no esté en torneo internacional complica que pueda llegar a Colombia y le da la ventaja al elenco gaúcho.