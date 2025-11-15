Nacional se enteró; anuncian el estadio dónde jugarían una posible final de liga

Atlético Nacional conforma el cuadrangular A de la presente Liga BetPlay junto con Junior de Barranquilla, el Deportivo Independiente Medellín y el conjunto del América de Cali, el llamado ‘grupo de la muerte’ en esta edición del certamen.

El conjunto verde de Antioquia terminó la fase de todos contra todos con una derrota 2-1 ante Junior en condición de visitante, caída que no le permitió ganar la ventaja deportivo en los cuadrangulares y quedar ubicado en la tercera posición del torneo con 37 puntos, detrás de Tolima y Medellín.

