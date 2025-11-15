Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 20:24
Nacional se enteró; anuncian el estadio dónde jugarían una posible final de liga
El equipo 'verdolaga' es uno de los candidatos a pelear la estrella de Navidad en este 2025.
Atlético Nacional conforma el cuadrangular A de la presente Liga BetPlay junto con Junior de Barranquilla, el Deportivo Independiente Medellín y el conjunto del América de Cali, el llamado ‘grupo de la muerte’ en esta edición del certamen.
El conjunto verde de Antioquia terminó la fase de todos contra todos con una derrota 2-1 ante Junior en condición de visitante, caída que no le permitió ganar la ventaja deportivo en los cuadrangulares y quedar ubicado en la tercera posición del torneo con 37 puntos, detrás de Tolima y Medellín.
Así se jugarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II
Nacional ya sabe el estadio donde jugaría una posible final de liga
El equipo dirigido por el técnico Diego Arias, que por su gran repunte en la Liga BetPlay se alza como uno de los grandes favoritos a pasar a la final y pelear el título, conoció una buena noticia por parte de la Alcaldía de Medellín.
Y es que anunciaron que el concierto de vallenato y música popular llamado ‘Juntos de nuevo 5’, que se había programado para el 13 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot, se trasladará al diamante de béisbol de la ciudad de Medellín, dejando el recinto deportivo de Atlético Nacional disponible para una posible final de liga.
🚨 Atención. El Atanasio estará disponible para la fecha del 13 de diciembre. Por ahora, cumple el alcalde. pic.twitter.com/sqKtj6bCWn— Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) November 15, 2025
Las posibles fechas de los cuadrangulares y de la final de Liga BetPlay
De manera oficial, la Dimayor solo ha dado a conocer la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares, sin embargo, debido a la premura de finalizar el campeonato lo más pronto posible, se prevé que el descanso entre cada partido no será mayor de 4 días.
Fecha 1: miércoles 19 y jueves 20 de noviembre.
Fecha 2: sábado 22 y domingo 23 de noviembre.
Fecha 3: miércoles 26 y jueves 27 de noviembre.
Fecha 4: sábado 29 y domingo 30 de noviembre.
Fecha 5: miércoles 3 y jueves 4 de diciembre.
Fecha 6: sábado 6 y domingo 7 de diciembre.
Cabe mencionar que para ese 13 de diciembre se podría dar tanto una de las finales de liga como de Copa BetPlay, suponiendo que Nacional supere en la serie al América de Cali, serie de semifinal que está 4-1 a favor del cuadro 'verdolaga'.
Fuente
Antena 2