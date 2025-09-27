Nacional sufre con Millonarios; impresionante ventaja con Dayro verdugo

Este sábado 27 de septiembre, Millonarios visita a Atlético Nacional en busca de seguir por la senda positiva después de que hace algunas fechas, sellar la clasificación parecía imposible. Con Hernán Torres y con Beckham David Castro han podido ganar una gran cantidad de puntos que permite soñar con los cuadrangulares semifinales.

Atlético Nacional está en las zonas de privilegio y un triunfo podría acercarlos a la clasificación anticipada. Sin embargo, en este vibrante clásico, aparece un gran problema para los dirigidos por Diego Arias que tomó las riendas de manera interina mientras deciden la contratación de un nuevo entrenador o si depositan la confianza en Arias para lo que resta de la Liga BetPlay.

Para Nacional, Millonarios ha sido una ‘bestia negra’ en el Estadio Atanasio Girardot. Los verdolagas cuentan con varios años desde la última victoria del equipo antioqueño. De hecho, el último entrenador en vencer al elenco albiazul en Medellín fue Juan Manuel Lillo.

Justamente, en los duelos directos entre Nacional y Millonarios en Medellín, han pasado ocho técnicos desde la última victoria antioqueña. Jorge Almirón, Juan Carlos Osorio, Alejandro Restrepo, Hernán Darío Herrera, Paulo Autuori, Jhon Bodmer, Efraín Juárez y Javier Gandolfi. Juan Manuel Lillo fue el último, y Dayro Moreno jugaba en el equipo antioqueño.

DAYRO MORENO FUE EL VERDUGO: NACIONAL LLEVA OCHO AÑOS SIN GANAR A MILLONARIOS EN CASA

El Atanasio Girardot se ha convertido en el principal enemigo de Atlético Nacional cuando tiene que jugar contra Millonarios. La última vez que los paisas triunfaron fue en el 2017 cuando Juan Manuel Lillo era el director técnico y, Dayro Moreno jugaba en la institución medellinense.

Dayro Moreno fue la gran figura en esa victoria de Atlético Nacional que, además, en sus filas tenía jugadores como Alexis Henríquez, Andrés ‘Topo’ Rentería, Felipe Aguilar, Carlos Cuesta, Macnelly Torres, Juan Pablo Nieto, entre otros. El delantero tolimense marcó dos goles, mientras que Rentería abrió la cuenta para configurar el 3-2.

Millonarios tampoco se quedó atrás con grandes figuras que dan de qué hablar. En ese entonces, los albiazules tenían a David Mackalister Silva, Juan Guillermo Domínguez, Maxi Núñez, Jair Palacios, Ayron Del Valle, Harold Santiago Mosquera, entre otros.

Han pasado ocho años, grandes jugadores en los partidos entre Atlético Nacional y Millonarios, peor nadie ha podido quitarle a Dayro Moreno el privilegio de ser el último goleador que le dio el golpe a los bogotanos en el Atanasio Girardot.

Y es que, del 2017 para el 2025, han pasado no solo ocho años de sequía en Atlético Nacional, sino 12 partidos en los que Millonarios ha sido superior en el marcador. Pues, entre Copa BetPlay, Liga y Superliga, los albiazules suman seis victorias y seis empates.