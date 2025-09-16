Nacional sufrió primer rechazo: entrenador español dio el portazo

Después de lo que fue el partido de Atlético Nacional contra el Atlético Bucaramanga en una caída por parte del cuadro verdolaga, Javier Gandolfi quedó retratado, no solo por la derrota, sino por la alineación de cuatro jugadores extranjeros en el segundo tiempo con la entrada de Billy Arce y de Facundo Batista, mientras ya estaban Juan Bauzá y Camilo Cándido en el campo de juego.

Javier Gandolfi reconoció el error y el lunes hubo reunión para definir el futuro del director técnico argentino. A falta de oficialización por parte de Atlético Nacional, todo parece indicar que Gandolfi dejará el banquillo por los errores que le han costado su trabajo como los cuatro extranjeros y el tema de la eliminación de la Copa Libertadores.

Ya se habría despedido de todos los jugadores en la sede deportiva y Atlético Nacional ya está a la espera de dar a conocer su nuevo timonel en los próximos días. La idea de Gustavo Fermani parece ser apostar por un entrenador extranjero, dado que los que han sonado vienen de Argentina y hasta de Europa. De hecho, un español sentenció que no hay forma de llegar a Medellín.

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ LE HABRÍA DICHO NO A ATLÉTICO NACIONAL

En la búsqueda de directores técnicos para Atlético Nacional apareció un candidato inesperado y que nadie tenía en la órbita. Se trata nada más ni nada menos que del español, Miguel Ángel Ramírez que puede ser una opción, puesto que está libre tras terminar su vínculo con el Real Zaragoza de la segunda división de España. Se le acabó la oportunidad de ascender al club y abandonó la institución.

Un entrenador joven de 40 años que ha pasado por clubes como Independiente del Valle, Internacional de Porto Alegre, Charlotte, Sporting de Gijón, Al-Wakrah y el Real Zaragoza como su último trabajo. En ese sentido, se veía viable su llegada a Medellín. Conoce el fútbol sudamericano, sabe lo que es dirigir competencias internacionales del continente, y, además, está libre.

No es la primera vez que el nombre de Miguel Ángel Ramírez llama la atención en Atlético Nacional. Antes de que llegara paulo Autuori, el ibérico campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle entró en escena. Sin embargo, el periodista Juan David Londoño afirmó que Ramírez ya tomó una decisión, “los rechazó, ya les dijo que no”.

En ese orden de ideas, a Nacional se le acabó una de las grandes opciones que tenía en la carpeta de directores técnicos. Miguel Ángel Ramírez espera otra oferta que lo convenza, dado que su última palabra es rechazar al cuadro antioqueño. Los verdolagas seguirán buscando entrenadores y aparecen otros argentinos en escena.

LOS CANDIDATOS PARA DIRIGIR A ATLÉTICO NACIONAL

La salida de Javier Gandolfi no cambiaría en nada la decisión de seguir apostando por directores técnicos argentinos o uruguayos. Intentaron con Miguel Ramírez que rechazó la opción. En la órbita aparecen Luis Zubeldía, Gustavo Quinteros, Walter Ribonetto y Vicente Sánchez.

Sin embargo, Luis Zubeldía es pretendido por la selección de Venezuela, parece que Gustavo Quinteros llegará a Independiente de Avellaneda. Walter Ribonetto y Vicente Sánchez serían las dos grandes opciones posibles.

La afición quiere volver a tener entrenadores locales y en redes sociales, ponen el nombre de Santiago Escobar como el candidato colombiano. Habrá que esperar la decisión de los directivos de Atlético Nacional para ver con qué entrenador contarán a partir de la salida de Javier Gandolfi que ya está encaminada y haría falta que la oficialicen en canales del club el final del vínculo.