Nacional supera a David Ospina y va por un arquero campeón en el FPC: ya hay una oferta

El mercado de fichajes no ha sido fácil para Atlético Nacional en este 2024, especialmente al momento de buscar un arquero que logre suplir la ausencia de Kevin Mier, quien acordó todo para ser presentado en el Cruz Azul de México.

En este sentido, surgió la posibilidad de traer de vuelta a David Ospina. Sin embargo, las condiciones económicas no son suficientes teniendo en cuenta el alto sueldo que recibe en el Al-Nassr de Arabia Saudita. El otro candidato que estuvo sobre la mesa fue Wuilker Fariñez, quien finalmente no pudo ser fichado al no superar los exámenes médicos.

Pese a ello, el técnico Jhon Jairo Bodmer aseguró que se están evaluando a otros jugadores para que puedan cumplir esa función. Ahora el elegido sería Guillermo de Amores, un arquero con un importante recorrido en las categorías juveniles de la Selección de Uruguay.

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Romano, Nacional ya le hizo una propuesta económica para buscar su fichaje desde Peñarol, donde actualmente milita. Este último, se encuentra estudiando la posibilidad de dejar ir al guardameta con base en las condiciones propuestas.